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  • Lievittää lihaskipuja
  • Lievittää lihaskipuja
  • Lievittää lihaskipuja
  • Lievittää lihaskipuja
  • Lievittää lihaskipuja
  • Lievittää lihaskipuja
  • Lievittää lihaskipuja
  • Lievittää lihaskipuja
  • Lievittää lihaskipuja
  • Lievittää lihaskipuja
  • Lievittää lihaskipuja
  • Lievittää lihaskipuja
  • Lievittää lihaskipuja
  • Lievittää lihaskipuja
  • Lievittää lihaskipuja
  • Lievittää lihaskipuja
  • Lievittää lihaskipuja
  • Lievittää lihaskipuja

Tuotanto lopetettu

InfraPhil-infrapunalamppu

HP3616

3.6
| (14) Arviot
Lievittää lihaskipuja
Syvältä vaikuttava lämpö infrapunalampusta
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Syvältä vaikuttava infrapunalämpö

Lievittää lihaskipuja

  • 150 W

Syvältä vaikuttava infrapunalämpö

Syvältä vaikuttava infrapunalämpö

Infrapunavalon on todistettu tehokkaasti lievittävän kipu- ja särkytiloja, joita kipeät lihakset ja jäykät nivelet aiheuttavat. Infrapunavalon tuottama miellyttävä lämpö tunkeutuu syvälle ihoon, vilkastuttaa verenkiertoa ja lämmittää lihaksia. Kun kipu lihaksissa rauhoittuu, lihakset myös rentoutuvat. Lämpö pehmittää kudoksia, vähentää samalla jäykkyttä ja lisää nivelten liikkuvuutta.

Säädettävä kallistuskulma

Säädettävä kallistuskulma

Infrapunalamppua voi helposti kääntää taaksepäin jopa 40 astetta.

Virtakytkin

Virtakytkin

Infrapunalampun takaosassa olevan helppokäyttöisen virtakytkimen ansiosta laitteen pistoketta ei tarvitse irrottaa pistorasiasta hoidon jälkeen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.6

5:stä

14

Arviot

2

22/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

I love it

I have my Philips infrared lamp for a while now, using is when catch cold or have sinusitis... I really help to go back to form and safe me a lot of money in earnings making my ill leave 50% shorter every time I been unlucky to catch cold.

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Arvioitu tuote: HP3616 InfraPhil infrared lamp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP3616 InfraPhil infrared lamp

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great for relief of muscle aches and pains

If you are suffering from aching muscles or muscle pain from over exercise, cramps, muscle pulls, or whatever, the relief provided by this product is amazing!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP3616 InfraPhil infrared lamp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP3616 InfraPhil infrared lamp

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great for relief of muscle aches and pains

If you are suffering from aching muscles or muscle pain from over exercise, cramps, muscle pulls, or whatever, the relief provided by this product is amazing!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP3616 InfraPhil infrared lamp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP3616 InfraPhil infrared lamp

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