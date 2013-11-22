2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HP3616
150 W
Infrapunavalon on todistettu tehokkaasti lievittävän kipu- ja särkytiloja, joita kipeät lihakset ja jäykät nivelet aiheuttavat. Infrapunavalon tuottama miellyttävä lämpö tunkeutuu syvälle ihoon, vilkastuttaa verenkiertoa ja lämmittää lihaksia. Kun kipu lihaksissa rauhoittuu, lihakset myös rentoutuvat. Lämpö pehmittää kudoksia, vähentää samalla jäykkyttä ja lisää nivelten liikkuvuutta.
Infrapunalamppua voi helposti kääntää taaksepäin jopa 40 astetta.
Infrapunalampun takaosassa olevan helppokäyttöisen virtakytkimen ansiosta laitteen pistoketta ei tarvitse irrottaa pistorasiasta hoidon jälkeen.
3.6
5:stä
14
Arviot
MagdaP
22/11/2013
United Kingdom
I love it
I have my Philips infrared lamp for a while now, using is when catch cold or have sinusitis... I really help to go back to form and safe me a lot of money in earnings making my ill leave 50% shorter every time I been unlucky to catch cold.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP3616 InfraPhil infrared lamp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP3616 InfraPhil infrared lamp
Reval
24/07/2012
United Kingdom
Great for relief of muscle aches and pains
If you are suffering from aching muscles or muscle pain from over exercise, cramps, muscle pulls, or whatever, the relief provided by this product is amazing!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP3616 InfraPhil infrared lamp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP3616 InfraPhil infrared lamp
Feather1
24/07/2012
United Kingdom
Great for relief of muscle aches and pains
If you are suffering from aching muscles or muscle pain from over exercise, cramps, muscle pulls, or whatever, the relief provided by this product is amazing!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP3616 InfraPhil infrared lamp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP3616 InfraPhil infrared lamp