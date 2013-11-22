" Paramedische toeverlaat bij spierproblemen ", echter alleen te gebruiken onder voortdurende controle van een toegewijde volwassene (minstens 18 jr.!!). De Philips InfraPhil werkt net zo zacht onder de huid als de bekende Philishave/Ladyshave op de huid! Bij beide apparaten voel je je na de behandeling als "herboren"!!