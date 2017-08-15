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  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys

Tuotanto lopetettu

InfraCare-infrapunalamppu

HP3621

3.7
| (29) Arviot
Tehokas kivunlievitys
Syvälle vaikuttava lämpö infrapunalampusta
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Syvälle vaikuttava infrapunalämpö

Tehokas kivunlievitys

  • 200 W

  • Pienen alueen keskitetty hoitokäsittely

Syvältä vaikuttava infrapunalämpö

Syvältä vaikuttava infrapunalämpö

Infrapunavalon on todistettu tehokkaasti lievittävän kipu- ja särkytiloja, joita kipeät lihakset ja jäykät nivelet aiheuttavat. Infrapunavalon tuottama miellyttävä lämpö tunkeutuu syvälle ihoon, vilkastuttaa verenkiertoa ja lämmittää lihaksia. Kun kipu lihaksissa rauhoittuu, lihakset myös rentoutuvat. Lämpö pehmittää kudoksia, vähentää samalla jäykkyttä ja lisää nivelten liikkuvuutta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.7

5:stä

29

Arviot

15/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Easy to use

Great. First time user of infra red treatment after 3 15 minute sessions pain free. Better than pain killers and lotions. Would recommend this product.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP3621 InfraCare infrared lamp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP3621 InfraCare infrared lamp

24/09/2025

Nederland

Nederland

Geld dik waard

Werkt gewoon goed. Al jaren gebruikt na een ongeluk waarbij ik de onderste rugwervels brak.

Edut

Compact, functioneel, makkelijk in gebruik.

Haitat

Vrij kort snoer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP3621 InfraCare-infraroodlamp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP3621 InfraCare-infraroodlamp

20/04/2024

Nederland

Nederland

Duurzame, goedwerkende lamp

Deze lamp gaat al meer dan 12 jaar mee! Overgenomen van ouders en nu ervaar ik zelf de positieve werking.

Edut

Stevige kast, verstelbaar, goed schoon te houden en goed te richten

Haitat

Geen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP3621 InfraCare-infraroodlamp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP3621 InfraCare-infraroodlamp

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