2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HP3621
200 W
Pienen alueen keskitetty hoitokäsittely
Infrapunavalon on todistettu tehokkaasti lievittävän kipu- ja särkytiloja, joita kipeät lihakset ja jäykät nivelet aiheuttavat. Infrapunavalon tuottama miellyttävä lämpö tunkeutuu syvälle ihoon, vilkastuttaa verenkiertoa ja lämmittää lihaksia. Kun kipu lihaksissa rauhoittuu, lihakset myös rentoutuvat. Lämpö pehmittää kudoksia, vähentää samalla jäykkyttä ja lisää nivelten liikkuvuutta.
3.7
5:stä
29
Arviot
Ozzie47
15/08/2017
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Easy to use
Great. First time user of infra red treatment after 3 15 minute sessions pain free. Better than pain killers and lotions. Would recommend this product.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP3621 InfraCare infrared lamp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP3621 InfraCare infrared lamp
Danny12321
24/09/2025
Nederland
Geld dik waard
Werkt gewoon goed. Al jaren gebruikt na een ongeluk waarbij ik de onderste rugwervels brak.
Edut
Compact, functioneel, makkelijk in gebruik.
Haitat
Vrij kort snoer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP3621 InfraCare-infraroodlamp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP3621 InfraCare-infraroodlamp
Versteden
20/04/2024
Nederland
Duurzame, goedwerkende lamp
Deze lamp gaat al meer dan 12 jaar mee! Overgenomen van ouders en nu ervaar ik zelf de positieve werking.
Edut
Stevige kast, verstelbaar, goed schoon te houden en goed te richten
Haitat
Geen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP3621 InfraCare-infraroodlamp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP3621 InfraCare-infraroodlamp