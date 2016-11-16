2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HP3631
300 W
Laajan alueen hoitokäsittely
Digitaalinen ajastin
Infrapunavalon on todistettu tehokkaasti lievittävän kipu- ja särkytiloja, joita kipeät lihakset ja jäykät nivelet aiheuttavat. Infrapunavalon tuottama miellyttävä lämpö tunkeutuu syvälle ihoon, vilkastuttaa verenkiertoa ja lämmittää lihaksia. Kun kipu lihaksissa rauhoittuu, lihakset myös rentoutuvat. Lämpö pehmittää kudoksia, vähentää samalla jäykkyttä ja lisää nivelten liikkuvuutta.
2.3
5:stä
4
Arviot
PANDAS37
16/11/2016
France
Vahvistettu ostaja
Simple et facile à manier !
Ce produit est nettement supérieur aux anciens modèles avec ampoule à infrarouge. Excellent produit à recommander.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP3631 Lampe infrarouge InfraCare
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP3631 Lampe infrarouge InfraCare
Kitsch
25/03/2019
Deutschland
Mängelbehaftet
Die UV-Folie hat sich nach einigen Jahren NICHT_Nutzung aufgelöst und auch der Timer funktioniert nicht mehr ! Von PHILIPS war ich in der Vergangenheit besseres gewohnt !!
Arvioitu tuote: HP3631 InfraCare Infrarotlampe
Arvioitu tuote: HP3631 InfraCare Infrarotlampe
Bonamenu1948
14/09/2018
France
J’ai changé la pile du minuteur et depuis la minuterie s’arrete Après 3 minutes de fonctionnement
Ce n’est pas très glorieux pour Philips je ne recommande pas cet article
Arvioitu tuote: HP3631 Lampe infrarouge InfraCare
Arvioitu tuote: HP3631 Lampe infrarouge InfraCare