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  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys

Tuotanto lopetettu

InfraCare-infrapunalamppu

HP3631

2.3
| (4) Arviot
Tehokas kivunlievitys
Philips InfraCare -lämpölamppu lievittää tehokkaasti lihas- ja nivelkipuja. 300 watin infrapunalämpö on erittäin miellyttävää ja tunkeutuu syvälle ihoon, stimuloi verenkiertoa ja lievittää kipua tehokkaasti 40 x 30 cm:n alueilla tehtävällä puolivartalohoidolla.
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Syvälle vaikuttava infrapunalämpö

Tehokas kivunlievitys

  • 300 W

  • Laajan alueen hoitokäsittely

  • Digitaalinen ajastin

Syvältä vaikuttava infrapunalämpö

Syvältä vaikuttava infrapunalämpö

Infrapunavalon on todistettu tehokkaasti lievittävän kipu- ja särkytiloja, joita kipeät lihakset ja jäykät nivelet aiheuttavat. Infrapunavalon tuottama miellyttävä lämpö tunkeutuu syvälle ihoon, vilkastuttaa verenkiertoa ja lämmittää lihaksia. Kun kipu lihaksissa rauhoittuu, lihakset myös rentoutuvat. Lämpö pehmittää kudoksia, vähentää samalla jäykkyttä ja lisää nivelten liikkuvuutta.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.3

5:stä

4

Arviot

5
3

16/11/2016

France

France

Vahvistettu ostaja

Simple et facile à manier !

Ce produit est nettement supérieur aux anciens modèles avec ampoule à infrarouge. Excellent produit à recommander.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP3631 Lampe infrarouge InfraCare

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP3631 Lampe infrarouge InfraCare

25/03/2019

Deutschland

Deutschland

Mängelbehaftet

Die UV-Folie hat sich nach einigen Jahren NICHT_Nutzung aufgelöst und auch der Timer funktioniert nicht mehr ! Von PHILIPS war ich in der Vergangenheit besseres gewohnt !!

Arvioitu tuote: HP3631 InfraCare Infrarotlampe

Arvioitu tuote: HP3631 InfraCare Infrarotlampe

14/09/2018

France

France

J’ai changé la pile du minuteur et depuis la minuterie s’arrete Après 3 minutes de fonctionnement

Ce n’est pas très glorieux pour Philips je ne recommande pas cet article

Arvioitu tuote: HP3631 Lampe infrarouge InfraCare

Arvioitu tuote: HP3631 Lampe infrarouge InfraCare

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