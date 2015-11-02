2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HP3641
650 W
Puolivartalohoito
Korkeus 63,5 cm
Philips InfraCare HP 3643 -lämpölamppu lievittää tehokkaasti kipua 60 x 40 cm:n kokoisilla kehon alueilla, kuten koko selässä, hartioissa ja niskassa tai reisissä. InfraCare-laitteessa on innovatiivinen infrapuna-halogeenilamppu. Erikoisoptiikka, suodatin ja voimakas 650 watin lamppu mahdollistavat puolivartalohoidon (60 x 40 cm). Lämpö tuntuu paljon miellyttävämmältä, sillä infrapunalämpö jakautuu tasaisemmin hoidettavalle alueelle.
InfraCare HP 3643 on erittäin helppokäyttöinen puolivartalohoidoissa ja eri asennoissa (esim. makuuasennossa sängyllä tai sohvassa). Korkeudensäädön jälkeen lämmön voi helposti kohdistaa haluttuun kehon osaan säätämällä lamppua vaaka- tai pystysuorassa (vasemmalle/oikealle 90 astetta) ja suuntaamalla sitä ylös tai alas (45 astetta).
Infrapunavalon on todistettu tehokkaasti lievittävän kipu- ja särkytiloja, joita kipeät lihakset ja jäykät nivelet aiheuttavat. Infrapunavalon tuottama miellyttävä lämpö tunkeutuu syvälle ihoon, vilkastuttaa verenkiertoa ja lämmittää lihaksia. Kun kipu lihaksissa rauhoittuu, lihakset myös rentoutuvat. Lämpö pehmittää kudoksia, vähentää samalla jäykkyttä ja lisää nivelten liikkuvuutta.
4.1
5:stä
7
Arviot
Fornøyd123
02/11/2015
Norge
Gjør underverker for vond muskulatur!
Varmer godt opp musklene og gjør at man får slappet godt av, muskelsmertene slipper taket og man kjenner økt sirkulasjon.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP3641 InfraCare infrarød lampe
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP3641 InfraCare infrarød lampe
alipali
02/08/2020
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
this product was so versatile. read the review
when we used this infrared heater for different family problems, it has been great, but now not good at all because Phillips makes a product to last only so long because now they do not supply 650 kW lamps for this product and force you to scrap it. in the hope that you will buy a newer model..
Edut
variable control
Haitat
Cannot replace the infrared halogen lamp.
Arvioitu tuote: HP3641 InfraCare infrared lamp
Arvioitu tuote: HP3641 InfraCare infrared lamp
Hobbyhandwerker77
29/09/2017
Deutschland
Bin Zufrieden
Starke Leistung,bereue nicht den Kauf,würde ich wieder kaufen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP3641 InfraCare Infrarotlampe
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP3641 InfraCare Infrarotlampe