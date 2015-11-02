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Tuotanto lopetettu

InfraCare-infrapunalamppu

HP3641

4.1
| (7) Arviot
Tehokas kivunlievitys
Philips InfraCare -lämpölamppu lievittää tehokkaasti lihas- ja nivelkipuja. 650 watin infrapunalämpö on erittäin miellyttävää ja tunkeutuu syvälle ihoon, stimuloi verenkiertoa ja lievittää kipua tehokkaasti 60 x 40 cm:n alueilla tehtävällä puolivartalohoidolla.
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Syvälle vaikuttava infrapunalämpö

Tehokas kivunlievitys

  • 650 W

  • Puolivartalohoito

  • Korkeus 63,5 cm

650 W:n infrapunahalogeenilamppu

650 W:n infrapunahalogeenilamppu

Philips InfraCare HP 3643 -lämpölamppu lievittää tehokkaasti kipua 60 x 40 cm:n kokoisilla kehon alueilla, kuten koko selässä, hartioissa ja niskassa tai reisissä. InfraCare-laitteessa on innovatiivinen infrapuna-halogeenilamppu. Erikoisoptiikka, suodatin ja voimakas 650 watin lamppu mahdollistavat puolivartalohoidon (60 x 40 cm). Lämpö tuntuu paljon miellyttävämmältä, sillä infrapunalämpö jakautuu tasaisemmin hoidettavalle alueelle.

Säädettävä asento

Säädettävä asento

InfraCare HP 3643 on erittäin helppokäyttöinen puolivartalohoidoissa ja eri asennoissa (esim. makuuasennossa sängyllä tai sohvassa). Korkeudensäädön jälkeen lämmön voi helposti kohdistaa haluttuun kehon osaan säätämällä lamppua vaaka- tai pystysuorassa (vasemmalle/oikealle 90 astetta) ja suuntaamalla sitä ylös tai alas (45 astetta).

Syvältä vaikuttava infrapunalämpö

Syvältä vaikuttava infrapunalämpö

Infrapunavalon on todistettu tehokkaasti lievittävän kipu- ja särkytiloja, joita kipeät lihakset ja jäykät nivelet aiheuttavat. Infrapunavalon tuottama miellyttävä lämpö tunkeutuu syvälle ihoon, vilkastuttaa verenkiertoa ja lämmittää lihaksia. Kun kipu lihaksissa rauhoittuu, lihakset myös rentoutuvat. Lämpö pehmittää kudoksia, vähentää samalla jäykkyttä ja lisää nivelten liikkuvuutta.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

7

Arviot

4
3
1

02/11/2015

Norge

Norge

Gjør underverker for vond muskulatur!

Varmer godt opp musklene og gjør at man får slappet godt av, muskelsmertene slipper taket og man kjenner økt sirkulasjon.

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Arvioitu tuote: HP3641 InfraCare infrarød lampe

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP3641 InfraCare infrarød lampe

02/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

this product was so versatile. read the review

when we used this infrared heater for different family problems, it has been great, but now not good at all because Phillips makes a product to last only so long because now they do not supply 650 kW lamps for this product and force you to scrap it. in the hope that you will buy a newer model..

Edut

variable control

Haitat

Cannot replace the infrared halogen lamp.

Arvioitu tuote: HP3641 InfraCare infrared lamp

Arvioitu tuote: HP3641 InfraCare infrared lamp

29/09/2017

Deutschland

Deutschland

Bin Zufrieden

Starke Leistung,bereue nicht den Kauf,würde ich wieder kaufen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP3641 InfraCare Infrarotlampe

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP3641 InfraCare Infrarotlampe

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