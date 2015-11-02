Säädettävä asento

InfraCare HP 3643 on erittäin helppokäyttöinen puolivartalohoidoissa ja eri asennoissa (esim. makuuasennossa sängyllä tai sohvassa). Korkeudensäädön jälkeen lämmön voi helposti kohdistaa haluttuun kehon osaan säätämällä lamppua vaaka- tai pystysuorassa (vasemmalle/oikealle 90 astetta) ja suuntaamalla sitä ylös tai alas (45 astetta).