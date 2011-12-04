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Tuotanto lopetettu

SalonMultistylistMonitoimimuotoilija

HP4696/10

3.4

| (10) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta

Luovat tyylit, jatkuva hoito

Haluatko käyttöösi runsaasti muotoiluvaihtoehtoja? SalonMultistylist 8 in 1 -suoristimessa on kahdeksan monipuolista keraamista muotoiluosaa. Se on täydellinen kaikkeen muotoiluun.

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SalonSuper-muotoilija

Luovat tyylit, jatkuva hoito

Keraamiset levyt takaavat pehmeästi liukuvat ja kiiltävät hiukset

Keraamiset levyt takaavat pehmeästi liukuvat ja kiiltävät hiukset

Keramiikka on luonnostaan mikroskooppisen sileää ja kestävää, ja siksi se on yksi parhaista suoristuslevyjen materiaaleista. Levyt liukuvat helposti hiusten läpi ja tekevät niistä kiiltävät.

Upean sileät hiukset suoristinlisäosalla

Keraamiset levyt liukuvat vaivattomasti hiusten läpi, suoristavat hiukset ja tekevät niistä kiiltävät.

Lisää tuuheutta ja kauniita laineita päälle työnnettävällä harjaosalla

Lisää tuuheutta ja kauniita laineita päälle työnnettävällä harjaosalla

Tämä pihdin päälle helposti työnnettävä harjaosa tuuheuttaa hiuksia ja tekee niihin kauniita laineita.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.4

5:stä

10

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

2

04/12/2011

Nederland

Nederland

Prima product

Product voldoet volledige aan de gestelde eisen waarvoor het bestemd is.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler

21/06/2014

United Kingdom

United Kingdom

Please put a video

Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP4696/37 Multi-Styler

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP4696/37 Multi-Styler

21/06/2014

United Kingdom

United Kingdom

Please put a video

Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP4696/37 Multi-Styler

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP4696/37 Multi-Styler

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