2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Luovat tyylit, jatkuva hoito
Haluatko käyttöösi runsaasti muotoiluvaihtoehtoja? SalonMultistylist 8 in 1 -suoristimessa on kahdeksan monipuolista keraamista muotoiluosaa. Se on täydellinen kaikkeen muotoiluun.
Keramiikka on luonnostaan mikroskooppisen sileää ja kestävää, ja siksi se on yksi parhaista suoristuslevyjen materiaaleista. Levyt liukuvat helposti hiusten läpi ja tekevät niistä kiiltävät.
Keraamiset levyt liukuvat vaivattomasti hiusten läpi, suoristavat hiukset ja tekevät niistä kiiltävät.
Tämä pihdin päälle helposti työnnettävä harjaosa tuuheuttaa hiuksia ja tekee niihin kauniita laineita.
3.4
5:stä
10
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
whjsmulders
04/12/2011
Nederland
Prima product
Product voldoet volledige aan de gestelde eisen waarvoor het bestemd is.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler
Lilw1
21/06/2014
United Kingdom
Please put a video
Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP4696/37 Multi-Styler
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP4696/37 Multi-Styler
Marta
21/06/2014
United Kingdom
Please put a video
Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP4696/37 Multi-Styler
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP4696/37 Multi-Styler