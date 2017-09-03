SalonDry Control

Diffuusori lisää runsautta ja ilmavuutta

Diffuusori kuivaa hiukset turvallisesti, poistaa karheuden ja lisää tuuheutta levittämällä ilmavirran hiuksiin. Se lisää ilmavuutta ja tuuheutta erityisesti päälaen alueelle ja hiusten tyveen, joten sillä saat täydelliset kiharat ja ilmavuutta.