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Tuotanto lopetettu

SalonDry ControlHiustenkuivain

HP4983/00

4.7

| (3) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Hiustenkuivain, jolla saat haluamasi tulokset

Kuivaa hiuksesi SalonDry Control -hiustenkuivaimella. 2100 W:n teholla, ionisoivalla käsittelyllä ja useilla asetuksilla saat upean tuloksen – sekä kuivaat että muotoilet.

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SalonDry Control

Hiustenkuivain, jolla saat haluamasi tulokset

  • 2100 W

Diffuusori lisää runsautta ja ilmavuutta

Diffuusori lisää runsautta ja ilmavuutta

Diffuusori kuivaa hiukset turvallisesti, poistaa karheuden ja lisää tuuheutta levittämällä ilmavirran hiuksiin. Se lisää ilmavuutta ja tuuheutta erityisesti päälaen alueelle ja hiusten tyveen, joten sillä saat täydelliset kiharat ja ilmavuutta.

Ammattilaistasoinen 2100 W - täydellinen tulos

Ammattilaistasoinen 2100 W - täydellinen tulos

Tämä 2100 W:n Professional-hiustenkuivain tuottaa voimakkaan ilmavirran. Tehon ja nopeuden ansiosta voit kuivata ja muotoilla hiukset entistä nopeammin ja helpommin.

Kuusi joustavaa nopeutta ja lämpötila-asetusta täydelliseen hallintaan

Kuusi joustavaa nopeutta ja lämpötila-asetusta täydelliseen hallintaan

Nopeus ja kuumuus ovat säädettävissä helposti halutun tyylin mukaan. Kuudella asetuksella saat varmasti haluamasi tuloksen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.7

5:stä

3

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

03/09/2017

Portugal

Portugal

Eficiente e duravel

Ja uso este artigo ha vários anos e continua a ter um excelente desempenho!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SalonDry Control HP4983/00 Secador

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SalonDry Control HP4983/00 Secador

21/07/2013

Nederland

Nederland

Prima

Een perfecte fohn. Alleen blijft sinds langere tijd opeens het blauwe ionenlampje branden. De ionenconditioner is zeker aan te bevelen je haar is mooi glad zonder pluisjes.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SalonDry Control HP4983/00 Föhn

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SalonDry Control HP4983/00 Föhn

21/11/2015

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

Pratico e funzionale

Racchiude parecchie funzioni di base ed alcune avanzate. Utilizzo pratico. Leggero di peso. ottimo rapporto qualità/prezzo...

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

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