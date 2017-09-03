2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Hiustenkuivain, jolla saat haluamasi tulokset
Kuivaa hiuksesi SalonDry Control -hiustenkuivaimella. 2100 W:n teholla, ionisoivalla käsittelyllä ja useilla asetuksilla saat upean tuloksen – sekä kuivaat että muotoilet.
2100 W
Diffuusori kuivaa hiukset turvallisesti, poistaa karheuden ja lisää tuuheutta levittämällä ilmavirran hiuksiin. Se lisää ilmavuutta ja tuuheutta erityisesti päälaen alueelle ja hiusten tyveen, joten sillä saat täydelliset kiharat ja ilmavuutta.
Tämä 2100 W:n Professional-hiustenkuivain tuottaa voimakkaan ilmavirran. Tehon ja nopeuden ansiosta voit kuivata ja muotoilla hiukset entistä nopeammin ja helpommin.
Nopeus ja kuumuus ovat säädettävissä helposti halutun tyylin mukaan. Kuudella asetuksella saat varmasti haluamasi tuloksen.
4.7
5:stä
3
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
suspe
03/09/2017
Portugal
Eficiente e duravel
Ja uso este artigo ha vários anos e continua a ter um excelente desempenho!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SalonDry Control HP4983/00 Secador
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SalonDry Control HP4983/00 Secador
Liekje80
21/07/2013
Nederland
Prima
Een perfecte fohn. Alleen blijft sinds langere tijd opeens het blauwe ionenlampje branden. De ionenconditioner is zeker aan te bevelen je haar is mooi glad zonder pluisjes.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SalonDry Control HP4983/00 Föhn
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SalonDry Control HP4983/00 Föhn
Gaia118
21/11/2015
Italia
Vahvistettu ostaja
Pratico e funzionale
Racchiude parecchie funzioni di base ed alcune avanzate. Utilizzo pratico. Leggero di peso. ottimo rapporto qualità/prezzo...
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer