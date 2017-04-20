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  • Turvallista ja helppoa karvanpoistoa
  • Turvallista ja helppoa karvanpoistoa
  • Turvallista ja helppoa karvanpoistoa
  • Turvallista ja helppoa karvanpoistoa
  • Turvallista ja helppoa karvanpoistoa
  • Turvallista ja helppoa karvanpoistoa
  • Turvallista ja helppoa karvanpoistoa
  • Turvallista ja helppoa karvanpoistoa
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  • Turvallista ja helppoa karvanpoistoa
  • Turvallista ja helppoa karvanpoistoa
  • Turvallista ja helppoa karvanpoistoa
  • Turvallista ja helppoa karvanpoistoa
  • Turvallista ja helppoa karvanpoistoa
  • Turvallista ja helppoa karvanpoistoa
  • Turvallista ja helppoa karvanpoistoa

Tuotanto lopetettu

SatinShave EssentialSähköinen ladyshaver Wet and Dry

HP6342/00

4
| (139) Arviot | 81% suosittelee tätä tuotetta
Turvallista ja helppoa karvanpoistoa
Tällä yleisladyshaverilla voit poistaa vartalon karvat nopeasti, helposti ja turvallisesti. Salaisuus on pieni ajopää, joka leikkaa nopeasti, mutta suojaa ihoasi. Iho tuntuu pehmeältä ja sileältä joka ajon jälkeen!
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Turvallista ja helppoa karvanpoistoa

  • säärille

  • Ladyshaver, jossa teräverkko

  • Paristokäyttöinen

Paras ihoa suojaava turvallinen ajojärjestelmä

Paras ihoa suojaava turvallinen ajojärjestelmä

Hellävarainen, pieni ajopää suojaa ihoasi ja saa sen tuntumaan pehmeältä ja sileältä.

Ergonominen muotoilu

Ergonominen muotoilu

Miellyttävä käyttää

Wet & Dry -laitetta voi käyttää myös suihkussa tai kylvyssä

Wet & Dry -laitetta voi käyttää myös suihkussa tai kylvyssä

Luistamaton kädensija helpottaa sekä kuiva- että märkäajoa. Laitteen käyttö suihkussa tai kylvyssä on hellävaraista ja miellyttävää.

Tekniset tiedot

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Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

139

Arviot

81%

suosittelee tätä tuotetta

20/04/2017

Norge

Norge

Vahvistettu ostaja

Veldig godt produkt

Kan brukes på hele kroppen. Napper ikke, og lager ingen sår. Trenger intet annet apparat.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning

26/11/2015

Norge

Norge

Vahvistettu ostaja

Heilt utmerka..

Er kjempefornøyd med produktet...:)...Er lett å bruke..

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning

09/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great little shaver

I love the way it looks and how easy it is to use. I only use it for dry shave, it's great for those emergency moments when you want to wear a skirt and forgot to shave :) I take it with me when I travel and never have to worry about any other shaving accessories. It is a bit noisy so it takes a minute to get use to it. I'm only giving 4 stars for Performance as the finish is not as silky but it still looks good! Overall it's a great little shaver and I would definitely recommend it.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SatinShave Essential HP6341/00 Wet and Dry electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SatinShave Essential HP6341/00 Wet and Dry electric shaver

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