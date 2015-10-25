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Tuotanto lopetettu
HP6366/00
Kova ihokarvoille, hellä iholle
Philips Double Contour Sensitive on suunniteltu tämän päivän naisten tarpeisiin. Innovatiivinen kaksoisverkollinen ladyshaver suojaa ihoa, ja saat kauniin pehmeän ihon
5-in-1 Ladyshave
Kuiva- ja märkäajo
Aloe vera -liuska kosteuttaa ja pehmentää siten ajoa
Tällä johdottomalla ladyshavella voit ajaa missä tahansa
Käytä suihkussa tai kuivissa tiloissa
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Arviot
Ladyduwi
25/10/2015
België
Vahvistettu ostaja
Doet wat moet
Na opladen kun je het lange tijd gebruiken voor bikinilijn vind ik minder geschikt maar gaat wel
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive
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puschel80
11/08/2015
Deutschland
nur trocken genutzt-sehr zufrieden
Zu mir und meiner Haut: Ich habe immer epiliert, hatte aber nach einem Jahr so starke Verwachsungen und Pickelchen, das ich mich dennoch komplett verhüllt habe, also stieg ich um aufs Nassrasieren. An sich schön gründlich, jedoch vor allem an den Beinen im Sommer (da öfters nötig, soll ja immer schön Glatt sein) kam es zu Auschlag, sogenannte Rasierpocken. Sah natürlich auch wieder nicht schön aus, also wieder verhüllen. Die Lösung: Das Produkt ist ein echter Handschmeichler, lässt sich sehr einfach bedienen und macht eine schöne glatte Haut. Benutzt wird er bei mir nur zur Trockenrasur für Arme und Beine- ab und zu auch für die Bikini-Zone. Leider reizt er meine Haut unter den Achseln zu stark, davon bekomme ich Ausschlag und musste daher an dieser Körperpartie wieder auf die herkömmliche Nassrasur umsteigen. Vermutlich liegt es aber daran, dass ich an dieser Stelle sehr empfindlich bin. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Rasur- man kann sie jetzt in den heißen Tagen bedenkenlos jeden Tag durchführen, ohne das Irritationen auftreten, wie eben meist beim Nass rasieren. Fazit:Ist schnell zur Hand und liegt auch gut in der Hand und wenn man langsam gegen die Wuchsrichtung über die Haut geht- ist das Ergebnis absolut in Ordnung. Bin begeistert.
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Arvioitu tuote: Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive
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Moonflyer
20/10/2013
Suisse
Ladyshave
Ich habe Ladyshave probiert. Ich bin sehr zufrieden, weil Ladyshave gut funktioniert. Ich verwende Ladyshave gerne. Ladyshave ist bequem für unterwegs. Beim Rasieren kann man Ladyshave sowohl für eine Trocken- als auch für eine Nassrasur verwenden. Ladyshave kann ein schönes Geschenk sein. Ich will Ladyshave für meine Freundin als Geschenk kaufen. Ich finde Ladyshave ausgezeichnet. Der Design ist prima. Das Ergebnis ist fantastisch.
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