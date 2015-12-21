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Tuotanto lopetettu

Double ContourLadyshave Sensitive

HP6370/00

2.6

| (58) Arviot

Kova ihokarvoille, hellä iholle

Philips Double Contour Sensitive on suunniteltu tämän päivän naisten tarpeisiin. Innovatiivinen kaksoisverkollinen ladyshaver suojaa ihoa, ja saat kauniin pehmeän ihon

Näytä kaikki edut

Täydelliset tulokset ihoystävällisellä 5-in-1-järjestelmällä

Kova ihokarvoille, hellä iholle

  • 5in1 Ladyshave

Muotoile ja siisti ohjauskamman avulla

Muotoile ja siisti ohjauskamman avulla

Ohjauskamman avulla muotoilet ja siistit esimerkiksi bikinirajat tarkasti ja hellävaraisesti

Aloe vera -liuska kosteuttaa ihoa

Aloe vera -liuska kosteuttaa ihoa

Aloe vera -liuska kosteuttaa ja pehmentää siten ajoa

Bikiniajopää tarkkaan muotoiluun

Bikiniajopää tarkkaan muotoiluun

Bikiniajopään avulla muotoilet ja siistit bikinirajat tarkasti

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Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

2.6

5:stä

58

Arviot

21/12/2015

Danmark

Danmark

Vahvistettu ostaja

Stor kulance - flot behandling ved køb

Jeg købte for 1. gang via Phillips hj. side. Der var et mindre "kiks", som af Phillips blev løst med udvisning af yderst godt handlekraft - til fuldt tilfredsstillende og hurtig behandling. Anders, 8270

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive

02/12/2013

België

België

très agréable à utiliser/bonne tenue en main

9/10 APPAREIL DIFFICILEMENT AMELIORABLE SI CE N EST L AUTONOMIE QUI POURRAIT ETRE PLUS IMPORTANTE

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Double Contour HP6370/00 Ladyshave pour peaux sensibles

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Double Contour HP6370/00 Ladyshave pour peaux sensibles

02/12/2013

België

België

Zeer gebruiksvriendelijk en goedwerkend product

Dit is een zeer goed product. Ik ben er zeer tevreden over en het zeker een aanrader. Ook voor de gevoelige huidtypes.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
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