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Tuotanto lopetettu
HP6370/00
Kova ihokarvoille, hellä iholle
Philips Double Contour Sensitive on suunniteltu tämän päivän naisten tarpeisiin. Innovatiivinen kaksoisverkollinen ladyshaver suojaa ihoa, ja saat kauniin pehmeän ihon
5in1 Ladyshave
Ohjauskamman avulla muotoilet ja siistit esimerkiksi bikinirajat tarkasti ja hellävaraisesti
Aloe vera -liuska kosteuttaa ja pehmentää siten ajoa
Bikiniajopään avulla muotoilet ja siistit bikinirajat tarkasti
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2.6
5:stä
58
Arviot
Anders8270
21/12/2015
Danmark
Vahvistettu ostaja
Stor kulance - flot behandling ved køb
Jeg købte for 1. gang via Phillips hj. side. Der var et mindre "kiks", som af Phillips blev løst med udvisning af yderst godt handlekraft - til fuldt tilfredsstillende og hurtig behandling. Anders, 8270
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive
nadia49
02/12/2013
België
très agréable à utiliser/bonne tenue en main
9/10 APPAREIL DIFFICILEMENT AMELIORABLE SI CE N EST L AUTONOMIE QUI POURRAIT ETRE PLUS IMPORTANTE
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Double Contour HP6370/00 Ladyshave pour peaux sensibles
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Double Contour HP6370/00 Ladyshave pour peaux sensibles
Mel1182
02/12/2013
België
Zeer gebruiksvriendelijk en goedwerkend product
Dit is een zeer goed product. Ik ben er zeer tevreden over en het zeker een aanrader. Ook voor de gevoelige huidtypes.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive