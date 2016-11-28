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Tuotanto lopetettu
Kylpylätasoiset tulokset kotona
Trimmaa, muotoile tai poista bikinialueiden karvoitusta tarkasti ja pehmeästi tarkkuustrimmerillä.
Trimmaa, muotoile ja aja
Tarkka ja hellävarainen laite trimmaa ihokarvat alle millimetrin pituisiksi (jopa 0,6 mm).
Hygieeninen trimmauskampa trimmaa ihokarvat viiteen eri pituuteen (2-10 mm), joten voit muotoilla bikinialueen luovasti.
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4.3
5:stä
8
Arviot
88%
suosittelee tätä tuotetta
Babs
28/11/2016
Suisse
hervorragendes Produkt
gute Klingen, rupft nicht beim rasieren wie andere
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bikini Perfect HP6373/00 Bikini-Trimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bikini Perfect HP6373/00 Bikini-Trimmer
lou2927
04/11/2014
France
SUPER PRODUIT
Super Super produit JE LE CONSEIL FORTEMENT EN PLUS UN PRIX TRES RAISONNABLE COMME TOUS LES PRODUITS PHILIPS CORDIALEMENT
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bikini Perfect HP6373/00 Tondeuse bikini
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bikini Perfect HP6373/00 Tondeuse bikini
Lena038
02/02/2014
Nederland
Perfect!
Perfect apparaat! Ben erg tevreden, gemakkelijk in gebruikt en een goed resultaat.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bikini Perfect HP6373/00 Bikinitrimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bikini Perfect HP6373/00 Bikinitrimmer