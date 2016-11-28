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Tuotanto lopetettu

Bikini PerfectBikinitrimmeri

HP6373/00

4.3

| (8) Arviot | 88% suosittelee tätä tuotetta

Kylpylätasoiset tulokset kotona

Trimmaa, muotoile tai poista bikinialueiden karvoitusta tarkasti ja pehmeästi tarkkuustrimmerillä.

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Huipputarkka trimmeri, vähemmän ihoärsytystä

Kylpylätasoiset tulokset kotona

  • Trimmaa, muotoile ja aja

Tarkka ja hellävarainen trimmeri

Tarkka ja hellävarainen trimmeri

Tarkka ja hellävarainen laite trimmaa ihokarvat alle millimetrin pituisiksi (jopa 0,6 mm).

Hygieninen trimmauskampa

Hygieninen trimmauskampa

Hygieeninen trimmauskampa trimmaa ihokarvat viiteen eri pituuteen (2-10 mm), joten voit muotoilla bikinialueen luovasti.

Erittäin sileä tulos ja turvallinen ajopää

Erittäin sileä tulos ja turvallinen ajopää

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.3

5:stä

8

Arviot

88%

suosittelee tätä tuotetta

3
2

28/11/2016

Suisse

Suisse

hervorragendes Produkt

gute Klingen, rupft nicht beim rasieren wie andere

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bikini Perfect HP6373/00 Bikini-Trimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bikini Perfect HP6373/00 Bikini-Trimmer

04/11/2014

France

France

SUPER PRODUIT

Super Super produit JE LE CONSEIL FORTEMENT EN PLUS UN PRIX TRES RAISONNABLE COMME TOUS LES PRODUITS PHILIPS CORDIALEMENT

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bikini Perfect HP6373/00 Tondeuse bikini

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bikini Perfect HP6373/00 Tondeuse bikini

02/02/2014

Nederland

Nederland

Perfect!

Perfect apparaat! Ben erg tevreden, gemakkelijk in gebruikt en een goed resultaat.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bikini Perfect HP6373/00 Bikinitrimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bikini Perfect HP6373/00 Bikinitrimmer

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