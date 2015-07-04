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Tuotanto lopetettu

Satinelle Ice PremiumEpilaattori

HP6511/00

4.3

| (3) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Täysin hellävarainen, huippunopea

Keraamiset levyt irrottavat karvat juurineen, mikä takaa silkinpehmeän sileyden. Tällä ladattavalla epilaattorilla voit epiloida milloin ja missä tahansa!

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Johdoton epilaattori, jossa on hierontajärjestelmä

Täysin hellävarainen, huippunopea

  • Johdoton

Sonic-hieronta aloe veralla

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Hellävarainen hieronta vähentää ärsytystä ja tekee epiloinnista entistä miellyttävämpää.

Pestävä epilointipää on huippuhygieeninen ja helppo puhdistaa

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Hypoallergeeniset levyt ja antibakteerinen pinnoite

Hypoallergeeniset levyt ja antibakteerinen pinnoite

Keraamisessa epilointipäässä on hypoallergeeniset levyt, jotka vähentävät allergisia ihoreaktioita.

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4.3

5:stä

3

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
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1

04/07/2015

Italia

Italia

miglior prodotto

e il migliore sul mercato...io lo uso da 6-7 anni e ancora funziona benissimo!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore

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Arvioitu tuote: Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore

15/05/2012

Italia

Italia

Eccellente prodotto.

Ritengo che questo apparecchietto sia eccezionale. Io da quando lo uso non conosco piu' un'estetista! ;) Rimuovo tranquillamente tutti i tipi di peli e, soprattutto la peluria del viso. Sono davvero soddisfatta del prodotto e del serio marchio Philips. Grazie davvero. E.V.

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Arvioitu tuote: Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore

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Arvioitu tuote: Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore

10/10/2011

France

France

Efficace sans plus

Une épilation rapide et "visible" : les poils épais disparaissent, par contre les plus fin se font oublier, on ne les voit pas mais on les sent. Compter 20minutes pour les deux demis jambes, plutot rapide à mon gout. En terme de douleur, ni plus ni moins qu'un autre. Utilisation sans fil très pratique, la batterie tient bien deux épilations #jambes aisselles maillot# consécutives sans défaillir. Pochette de rangement pratique, tout rentre dedans. Quelques appréhensions au début, vu qu'elle est métallique, mais depuis deux ans dans ma salle de bain, pas un point de rouille... Gros bémol par contre sur le nettoyage. Meme si la brosse permet d'enlever les poils restant dans les pinces et la tete d'épilation passe sous l'eau, impossible d'éviter que quelques poils se prennent dans les engrenages, voire ressurgissent de l'autre coté du mécanisme ! Encore des efforts à faire sur la simplicité de nettoyage #au bout de deux ans, ca commence à s'encrasser#. Bref, il fait ce qu'on lui demande, ni plus ni moins.

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Arvioitu tuote: Satinelle Ice Premium HP6511/00 Épilateur

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