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  • Saat aina pehmeän ihon
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  • Saat aina pehmeän ihon
  • Saat aina pehmeän ihon
  • Saat aina pehmeän ihon
  • Saat aina pehmeän ihon
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Tuotanto lopetettu

SatinelleEpilaattori

HP6512

4
| (5) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta
Saat aina pehmeän ihon
Kokeile epilointia Philipsin uudella järjestelmällä, joka poistaa ihokarvat juurineen. Ihosi on pehmeä viikkojen (ei vain päivien) ajan. Järjestelmä on hellävarainen iholle. Laitteen mukana toimitetaan ainutlaatuiset lisäosat ensikertalaiselle. Ne auttavat sinua saavuttamaan parhaat tulokset
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Poistaa ihokarvat viikkojen ajaksi, huolehtii ihostasi

Saat aina pehmeän ihon

  • Koko vartalo ajopäällä

Kuori iho epilointikertojen välissä

Kuori iho epilointikertojen välissä

Ihon hierominen kuorintakäsineellä pyörivin liikkein rentouttaa ja poistaa kuolleita ihosoluja. Tämä pitää ihon kauniin pehmeänä ja vähentää ihon sisään kasvaneita ihokarvoja

Karvannosto- ja hierontaosa

Karvannosto- ja hierontaosa

Nostaa lyhyimmätkin karvat, jotta ne voidaan leikata tarkasti, ja rentouttaa samalla ihon.

Tämä epilointijärjestelmä poistaa jopa vain 0,5 mm pituiset ihokarvat

Tämä epilointijärjestelmä poistaa jopa vain 0,5 mm pituiset ihokarvat

Lisäksi hypoallergeeniset pinsettilevyt takaavat optimaalisen hygienian.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

5

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

3
1

09/12/2013

Italia

Italia

Philips Satinelle Epilatore HP6512 è comodo e facile da usare

Philips Satinelle Epilatore HP6512 permette di ottenere una pelle liscia e depilata comodamente a casa propria.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle HP6512 Epilator

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle HP6512 Epilator

20/05/2012

België

België

Product voldoet volledig aan de verwachtingen.

Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding. Toestel is gebruiksvriendelijk en ligt goed in de hand.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle HP6512 Epileerapparaat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle HP6512 Epileerapparaat

24/10/2012

België

België

Vahvistettu ostaja

Dit produkt heeft uitstekende eigenschappen

Dit product kan ik aan iedereen aanbevelen! De Philips Satinelle Epilator zorgt voor een perfecte ontharing en dit geldt voor elke verschillende zone van het lichaam dankzij de verschillende hulpstukken! Tevens is het een epilatie zonder chemische produkten en dus op een 100% natuurlijke manier! Een echte aanrader!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle HP6512 Epileerapparaat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle HP6512 Epileerapparaat

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