2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Koko vartalo ajopäällä
Ihon hierominen kuorintakäsineellä pyörivin liikkein rentouttaa ja poistaa kuolleita ihosoluja. Tämä pitää ihon kauniin pehmeänä ja vähentää ihon sisään kasvaneita ihokarvoja
Nostaa lyhyimmätkin karvat, jotta ne voidaan leikata tarkasti, ja rentouttaa samalla ihon.
Lisäksi hypoallergeeniset pinsettilevyt takaavat optimaalisen hygienian.
4.0
5:stä
5
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
isa127
09/12/2013
Italia
Philips Satinelle Epilatore HP6512 è comodo e facile da usare
Philips Satinelle Epilatore HP6512 permette di ottenere una pelle liscia e depilata comodamente a casa propria.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle HP6512 Epilator
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle HP6512 Epilator
Lientje
20/05/2012
België
Product voldoet volledig aan de verwachtingen.
Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding. Toestel is gebruiksvriendelijk en ligt goed in de hand.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle HP6512 Epileerapparaat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle HP6512 Epileerapparaat
Vero11
24/10/2012
België
Vahvistettu ostaja
Dit produkt heeft uitstekende eigenschappen
Dit product kan ik aan iedereen aanbevelen! De Philips Satinelle Epilator zorgt voor een perfecte ontharing en dit geldt voor elke verschillende zone van het lichaam dankzij de verschillende hulpstukken! Tevens is het een epilatie zonder chemische produkten en dus op een 100% natuurlijke manier! Een echte aanrader!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle HP6512 Epileerapparaat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle HP6512 Epileerapparaat