Ontharen van benen en bikinilijn gaan goed en makkelijk. De oksels is een probleem. Het wordt niet echt glad. Na veel getob krijgen de oksels het gewenste resultaat, echter is huidirritatie niet te vermijden. Ook blijft de haargroei niet langer dan een week weg. Na een aantal keren gebruik op de benen lijkt de haargroei wel wat langer weg te blijven, ongeveer één maal per 14 dagen epileren is dan voldoende. Benen en bikinilijn: geen last van ingegroeide haren en scheerbultjes. Mits gelijk gekoeld nagenoeg pijnloos. Oksels epileren is wel pijnlijk. Doordat het haar in de oksels moeilijk te vewijderen is krijg je wel last van een pijnlijke huid. Ook met koelen. Het is ook beter om een koelelement uit de koeltas in een plastic zakje te doen en dat onder de oksel te klemmen. Geeft een beter resultaat dan het bijgeleverde koelelementje in de handschoen. De bijgeleverde tondeuse levert niet zulke goede prestaties. Gewoon de tondeuse van echtgenoot lenen :-) gaat sneller en makkelijker. (ook een Philips) Voor haarverwijdering oksels ben ik weer terug naar de harsstrip.