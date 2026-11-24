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Minuutit
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Tuotanto lopetettu
HQ3/40
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Maksimoi Philips-parranajokoneen suorituskyky vaihtamalla ajopäät joka toinen vuosi
Lift & Cut
3 teräyksikköä
Terien kaksivaihetekniikka: ensimmäinen terä nostaa partakarvan ja toinen leikkaa sen tarkasti ja miellyttävästi.
Terätekniikka nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.
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