2 vuoden takuu
CloseCut
HQ900-sarja
HQ64, HQ66, HQ68, HQ69
Erikoissuunnitellut CloseCut-terät takaavat tarkat tulokset joka kerta. Kestävät ja itseteroittuvat terät eivät kulu, joten saat parhaan lopputuloksen nopeasti.
4.2
5:stä
36
Arviot
91%
suosittelee tätä tuotetta
Draakon
31/05/2016
Suomi
Vahvistettu ostaja
*****
Juuri sellainen kun odotin, täytti kaikki toiveet.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HQ56/50 teräyksiköt
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HQ56/50 teräyksiköt
Moodoo
29/12/2011
Sverige
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HQ56/50 rakhuvuden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HQ56/50 rakhuvuden
RetiredShaver
03/02/2012
United Kingdom
excellent service
I bought this item from phillips and it was exactly what I needed. I would recommend this product to anyone. It was easy to order and the delivery time was excellent. Thankyou Phillips
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads