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teräyksiköt

HQ56/50

4.2
| (36) Arviot | 91% suosittelee tätä tuotetta
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Kahden vuoden aikana ajopäät leikkaavat yhdeksän miljoonaa karvaa kasvoistasi. Vaihda ajopäät säännöllisesti, niin ajotulos pysyy mahdollisimman hyvänä.
Näytä kaikki edut

Saat parhaan ajotuloksen, kun vaihdat ajopäät 2 vuoden välein

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  • CloseCut

  • HQ900-sarja

  • HQ64, HQ66, HQ68, HQ69

Ajaa lyhyimmätkin karvat

Kestävät ja itseteroittuvat CloseCut-terät takaavat tarkan ajotuloksen

Kestävät ja itseteroittuvat CloseCut-terät takaavat tarkan ajotuloksen

Erikoissuunnitellut CloseCut-terät takaavat tarkat tulokset joka kerta. Kestävät ja itseteroittuvat terät eivät kulu, joten saat parhaan lopputuloksen nopeasti.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.2

5:stä

36

Arviot

91%

suosittelee tätä tuotetta

31/05/2016

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

*****

Juuri sellainen kun odotin, täytti kaikki toiveet.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HQ56/50 teräyksiköt

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HQ56/50 teräyksiköt

29/12/2011

Sverige

Sverige

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HQ56/50 rakhuvuden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HQ56/50 rakhuvuden

03/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

excellent service

I bought this item from phillips and it was exactly what I needed. I would recommend this product to anyone. It was easy to order and the delivery time was excellent. Thankyou Phillips

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads

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