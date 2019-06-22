TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

  • Tarkkaa ja helppoa
  • Tarkkaa ja helppoa
  • Tarkkaa ja helppoa
  • Tarkkaa ja helppoa
  • Tarkkaa ja helppoa
  • Tarkkaa ja helppoa
  • Tarkkaa ja helppoa
  • Tarkkaa ja helppoa
  • Tarkkaa ja helppoa
  • Tarkkaa ja helppoa
  • Tarkkaa ja helppoa
  • Tarkkaa ja helppoa

Tuotanto lopetettu

6000 seriesSähkökäyttöinen parranajokone

HQ6970/16

4
| (70) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta
Tarkkaa ja helppoa
Parranajo on erittäin tarkkaa ja miellyttävää. Reflex Action -järjestelmässä käytetään Super Lift & Cut -kaksivaihetekniikkaa, joka takaa tarkan ajotuloksen ja miellyttävän ajotuntuman.
Näytä kaikki edut

Tarkkaa ja helppoa

  • Ladattava

Super Lift & Cut -tekniikka

Super Lift & Cut -tekniikka

Kaksivaihetekniikka nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.

Vaihtoterät

Maksimoi suorituskyky vaihtamalla Philips-parranajokoneen terät kahden vuoden välein HQ55-terään.

Reflex Action -järjestelmä

Reflex Action -järjestelmä

Seuraa automaattisesti kasvojen muotoja

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.0

5:stä

70

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

22/06/2019

United Kingdom

United Kingdom

Excellent shaver with with many improvements.

I have used a Philips shaver for many years and the time had come to replace it. I chose a new razor which was basically identical to my old one, i chose Phillips again because of the reliability and service that i had with the previous one. I was pleasantly surprised with the improvements over the old model:- Namely, the very much lower noise level and lighter weight and also the shorter charging time. Altogether a very good buy, i would always recommend Philips products.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

GOOD PERFORMANCE AFFORDABLE SHAVER

BATTIERIES HOLD THERE CHARGE FOR A LONG TIME. SIMPLE AND EASY TO CLEAN AFFORDABLE SHAVER.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

GOOD PERFORMANCE AFFORDABLE SHAVER

BATTIERIES HOLD THERE CHARGE FOR A LONG TIME. SIMPLE AND EASY TO CLEAN AFFORDABLE SHAVER.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.