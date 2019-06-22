2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Ladattava
Kaksivaihetekniikka nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.
Maksimoi suorituskyky vaihtamalla Philips-parranajokoneen terät kahden vuoden välein HQ55-terään.
Seuraa automaattisesti kasvojen muotoja
4.0
5:stä
70
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
Geo73
22/06/2019
United Kingdom
Excellent shaver with with many improvements.
I have used a Philips shaver for many years and the time had come to replace it. I chose a new razor which was basically identical to my old one, i chose Phillips again because of the reliability and service that i had with the previous one. I was pleasantly surprised with the improvements over the old model:- Namely, the very much lower noise level and lighter weight and also the shorter charging time. Altogether a very good buy, i would always recommend Philips products.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
PAULFC
25/07/2012
United Kingdom
GOOD PERFORMANCE AFFORDABLE SHAVER
BATTIERIES HOLD THERE CHARGE FOR A LONG TIME. SIMPLE AND EASY TO CLEAN AFFORDABLE SHAVER.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver
TheSmoothBiker
25/07/2012
United Kingdom
GOOD PERFORMANCE AFFORDABLE SHAVER
BATTIERIES HOLD THERE CHARGE FOR A LONG TIME. SIMPLE AND EASY TO CLEAN AFFORDABLE SHAVER.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver