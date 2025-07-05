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Tuotanto lopetettu
ladattava
Pitää 3 ajopäätä jatkuvasti läheisessä kosketuksessa ihoon. Tehokas lopputulos nopeasti.
Teräyksikön sisäisen antibakteerisen pinnoitteen ansiosta parranajokoneen voi huuhdella hetkessä puhtaaksi.
Sähköparranajokoneessa on erittäin ohuet terät, joiden teräsäleiköt leikkaavat pitkät partakarvat ja teräaukot lyhyen sängen.
4.1
5:stä
82
Arviot
85%
suosittelee tätä tuotetta
Mohamed Abaza
05/07/2025
Danmark
Det er en rigtig god barbermaskine, men hvor og hvordan kan jeg finde udskiftning til barber hoved?
Arvioitu tuote: 8200 series HQ8240 Electric shaver
Arvioitu tuote: 8200 series HQ8240 Electric shaver
Angus
04/08/2019
Danmark
God og effektiv
Tæt barbering. Hurtig. Ulempe at skærene ikke har forskellig farve, så de "blandes" let ved rengøring - det sløver skærene
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8200 series HQ8240 Electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8200 series HQ8240 Electric shaver
Prmae
30/09/2016
Danmark
Denne shaver er bare super.
Denne shaver fungerer ,selv på 5. år fantastisk. Kører mindst 14 dage på en opladning, og er let at rengøre. Skæresæt er let at skifte.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8200 series HQ8240 Electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8200 series HQ8240 Electric shaver
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.