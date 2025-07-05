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Tuotanto lopetettu

8200 seriesSähkökäyttöinen parranajokone

HQ8240

4.1
| (82) Arviot | 85% suosittelee tätä tuotetta
Nopea. Tarkka. Tehokas.
Kolmella kehällä leikkaavissa Speed-XL-ajopäissä on 50 % enemmän ajopintaa
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Nopea. Tarkka. Tehokas.

  • ladattava

Kasvojen muotoja myötäilevä SmartTouch-järjestelmä: nopeaan ja tehokkaaseen ajoon

Kasvojen muotoja myötäilevä SmartTouch-järjestelmä: nopeaan ja tehokkaaseen ajoon

Pitää 3 ajopäätä jatkuvasti läheisessä kosketuksessa ihoon. Tehokas lopputulos nopeasti.

Nopea huuhtelu, sisällä antibakteerinen pinnoite

Nopea huuhtelu, sisällä antibakteerinen pinnoite

Teräyksikön sisäisen antibakteerisen pinnoitteen ansiosta parranajokoneen voi huuhdella hetkessä puhtaaksi.

Precision Cutting -järjestelmä

Precision Cutting -järjestelmä

Sähköparranajokoneessa on erittäin ohuet terät, joiden teräsäleiköt leikkaavat pitkät partakarvat ja teräaukot lyhyen sängen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.1

5:stä

82

Arviot

85%

suosittelee tätä tuotetta

1

05/07/2025

Danmark

Danmark

Det er en rigtig god barbermaskine, men hvor og hvordan kan jeg finde udskiftning til barber hoved?

Arvioitu tuote: 8200 series HQ8240 Electric shaver

Arvioitu tuote: 8200 series HQ8240 Electric shaver

04/08/2019

Danmark

Danmark

God og effektiv

Tæt barbering. Hurtig. Ulempe at skærene ikke har forskellig farve, så de "blandes" let ved rengøring - det sløver skærene

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 8200 series HQ8240 Electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 8200 series HQ8240 Electric shaver

30/09/2016

Danmark

Danmark

Denne shaver er bare super.

Denne shaver fungerer ,selv på 5. år fantastisk. Kører mindst 14 dage på en opladning, og er let at rengøre. Skæresæt er let at skifte.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 8200 series HQ8240 Electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 8200 series HQ8240 Electric shaver

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 