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  • Raikas smoothie milloin ja missä tahansa
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OpalTehosekoittimet

HR2670/00

4.5

| (35) Arviot | 85% suosittelee tätä tuotetta

Raikas smoothie milloin ja missä tahansa

Tee joka päivästä smoothiepäivä erittäin kompaktilla Philips Blend & Go 3000 Series -tehosekoittimella. Valmista juomia ja pirtelöitä suoraan sekoitusmukissa, laita vuotamaton kansi paikalleen ja nauti!

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Sekoita ja ota mukaan

Raikas smoothie milloin ja missä tahansa

  • 350 W:n ProBlend-moottori

  • Kannettava Blend & Go -sekoitusmuki

  • ProBlend-terät ruostumatonta terästä

  • Kaksi nopeusasetusta

  • Konepestävät osat

ProBlend-teknologia varmistaa silkinpehmeät juomat

ProBlend-teknologia varmistaa silkinpehmeät juomat

Murskaa tuoreita aineksia ainutlaatuisella ProBlend-tekniikalla. Pitkäkestoinen 350 watin moottori, kestävä Blend & Go -sekoitusmuki ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu terä toimivat täydellisesti yhdessä ja valmistavat silkinpehmeitä juomia sekunneissa.

350 watin ProBlend-moottori takaa pitkäkestoisen suorituskyvyn

350 watin ProBlend-moottori takaa pitkäkestoisen suorituskyvyn

Sekoita suosikkismoothiesi kestävällä moottorilla, joka sopii päivittäiseen käyttöön.

ProBlendin uurrettu rakenne takaa optimaalisen kierron

ProBlendin uurrettu rakenne takaa optimaalisen kierron

Kannettavan Blend & Go -sekoitusmukin sivuilla olevat uurteet ohjaavat ainekset kohti teriä, mikä varmistaa hienomman ja tasaisemman sekoituksen.

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.5

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1

31/01/2026

Deutschland

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Ein super toller Mixer ✨

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Philips Blend & Go 3000 Series Mini Smoothie Mixer – mit 350 W, abnehmbarem Messer, ist kompakt & spülmaschinenfest, mit ProBlend Technologie. ✨ #CapCut @influenster @Philips Home Living DACH #complimentary #BlendAndGoLife #SmoothieVibes #PhilipsKitchen

Arvioitu tuote: HR2670/00 Standmixer Blend & Go

Arvioitu tuote: HR2670/00 Standmixer Blend & Go

25/12/2025

Deutschland

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Kompakt, leistungsstark und sehr benutzerfreundlic

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich bin mit dem Philips Smoothiemaker Blend & Go wirklich sehr zufrieden. Das Gerät überzeugt schon beim ersten Eindruck durch sein schlichtes, modernes Design und die kompakte Größe, wodurch es kaum Platz in der Küche einnimmt. Die Handhabung ist extrem einfach und intuitiv – Zutaten einfüllen, Knopf drücken und schon ist der Smoothie fertig. Die Mixleistung ist sehr gut: Obst, Gemüse und sogar gefrorene Zutaten werden schnell und gleichmäßig zerkleinert. Die Lautstärke ist dabei absolut akzeptabel und nicht unangenehm laut. Besonders praktisch finde ich, dass der Mixbecher gleichzeitig als Trinkflasche genutzt werden kann – perfekt für unterwegs, ins Büro oder nach dem Sport. Auch die Reinigung ist unkompliziert, da sich die Teile leicht auseinandernehmen lassen. Insgesamt spart der Smoothiemaker viel Zeit im Alltag und macht die Zubereitung von frischen Smoothies schnell, einfach und bequem. Ein zuverlässiges Gerät, das ich gerne regelmäßig benutze und definitiv weiterempfehlen kann.

Arvioitu tuote: HR2670/00 Standmixer Blend & Go

Arvioitu tuote: HR2670/00 Standmixer Blend & Go

18/12/2025

Deutschland

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Einfach und schnell zu bedienen

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Der größte Vorteil des Mixers ist zweifellos sein tragbarer Becher. Er ist sehr kompakt und findet selbst in der kleinsten Küche problemlos Platz. Das gesamte Gerät besteht aus hochwertigem Kunststoff und ist daher relativ leicht. Die Reinigung des Bechers kann mitunter etwas schwierig sein, da sich an den geriffelten Wänden leicht Kerne und Beerenschalen festsetzen. Was das Pürieren von Obst und Gemüse angeht, ist er für seine Größe und Leistung recht effektiv, allerdings auch relativ laut. Einstellungen und Bedienung sind kinderleicht.

Arvioitu tuote: HR2670/00 Standmixer Blend & Go

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