TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Yksi tuotekuva
  • Pääkuva käyttötilanteesta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Tunnelmakuva
  • Valokuva pakkauksesta
  • Yksi tuotekuva
  • Pääkuva käyttötilanteesta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Tunnelmakuva
  • Valokuva pakkauksesta

Restoration KitAjovalojen kunnostussarja

HRK00XM

3.5

| (11) Arviot

Näe paremmin, aja turvallisemmin

Verrattuna sähkötyökaluja vaativiin muihin tuotteisiin edistyksellinen tekniikkamme saa aikaan upeita tuloksia nopeasti ja helposti. Suoritat vain neljä helppoa vaihetta, niin saat ammattimaisen tuloksen ilman sähkötyökaluja.

Näytä kaikki edut

UV-suojaus

Näe paremmin, aja turvallisemmin

  • UV-suojaus

Puhdistaa molemmat etuvalot

Tämä kunnostussarja sisältää välineet kahden etuvalon puhdistamiseen: – 1 pullo vesipohjaista esikäsittelyainetta (29,5 ml) – 1 pullo puhdistus-/kiillotusainetta (29,5 ml) - 1 pullo kiillonpalautus-/suoja-ainetta (29,5 ml) – 1 karkea hiomapaperi (600) – 1 keskikarkea hiomapaperi (1 500) – 1 hieno hiomapaperi (2 000) – 10 paperipyyhettä – 1 pari käsineitä (yhden koon)

Laadukas ja kustannustehokas

Laadukas ja kustannustehokas

Sähkötyökaluja ei tarvita

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.5

5:stä

11

Arviot

3

10/04/2021

Suomi

Suomi

Toimii!

Tämä oli tehokas tuote. Sain kuluneen näköiset umpiot kiillotettua kirkkaiksi ja käyttäminen oli suhteellisen helppoa.

Edut

Tehokas ja sisälsi hyvät välineet

Haitat

Hieman epäselvät ohjeet

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja

Käyttöpäivä 2021-03-10

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja

Käyttöpäivä 2021-03-10

14/03/2017

France

France

Facile d utilisation

Papier petit à poncer manque une notice en français serait bien. heureusement les dessins explique j ai fait un optique sur clio 2 30 minutes il me reste encore du produit pour l âutre optique, très bon produit je le recommande

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare

20/11/2016

Italia

Italia

Ottimo

Primo faro molto buono, secondo come nuovo. Bisogna darsi da fare con olio di gomito, sul secondo ho lavorato di più. Vediamo la durata alla lunga, ma per ora molto soddisfatto. Con un po' d'attenzione avanza anche del prodotto per una seconda lucidatura

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.