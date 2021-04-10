2 vuoden takuu
HRK00XM
Näe paremmin, aja turvallisemmin
Verrattuna sähkötyökaluja vaativiin muihin tuotteisiin edistyksellinen tekniikkamme saa aikaan upeita tuloksia nopeasti ja helposti. Suoritat vain neljä helppoa vaihetta, niin saat ammattimaisen tuloksen ilman sähkötyökaluja.
UV-suojaus
Tämä kunnostussarja sisältää välineet kahden etuvalon puhdistamiseen: – 1 pullo vesipohjaista esikäsittelyainetta (29,5 ml) – 1 pullo puhdistus-/kiillotusainetta (29,5 ml) - 1 pullo kiillonpalautus-/suoja-ainetta (29,5 ml) – 1 karkea hiomapaperi (600) – 1 keskikarkea hiomapaperi (1 500) – 1 hieno hiomapaperi (2 000) – 10 paperipyyhettä – 1 pari käsineitä (yhden koon)
3.5
5:stä
11
Arviot
Janeski
10/04/2021
Suomi
Toimii!
Tämä oli tehokas tuote. Sain kuluneen näköiset umpiot kiillotettua kirkkaiksi ja käyttäminen oli suhteellisen helppoa.
Edut
Tehokas ja sisälsi hyvät välineet
Haitat
Hieman epäselvät ohjeet
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja
Käyttöpäivä 2021-03-10
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja
Käyttöpäivä 2021-03-10
Alain9559
14/03/2017
France
Facile d utilisation
Papier petit à poncer manque une notice en français serait bien. heureusement les dessins explique j ai fait un optique sur clio 2 30 minutes il me reste encore du produit pour l âutre optique, très bon produit je le recommande
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare
Tokui
20/11/2016
Italia
Ottimo
Primo faro molto buono, secondo come nuovo. Bisogna darsi da fare con olio di gomito, sul secondo ho lavorato di più. Vediamo la durata alla lunga, ma per ora molto soddisfatto. Con un po' d'attenzione avanza anche del prodotto per una seconda lucidatura
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari