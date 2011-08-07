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Tuotanto lopetettu

NIVEAteräyksiköt

HS85/44

3.9

| (159) Arviot

Aja tarkasti

Joka vuosi Philips-parranajokoneen terät kulkevat Mount Everestin huipulle vievän matkan... 49 kertaa! Se kuluttaa parhaitakin materiaaleja. Pidä parranajokoneesi huippukunnossa - vaihda ajopäät joka vuosi.

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Saat parhaan ajotuloksen, kun vaihdat ajopäät 12 kuukauden välein

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Super Lift & Cut -kaksoisterätekniikka

Super Lift & Cut -kaksoisterätekniikka

Philips-parranajokoneen kaksoisterätekniikka: ensimmäinen terä nostaa partakarvan ja toinen leikkaa sen tarkasti ja miellyttävästi.

Flex Tracker -järjestelmä

Flex Tracker -järjestelmä

Flex Tracker myötäilee kasvojen muotoja automaattisesti ja estää ihon ärtymistä.

Glide Rings -renkaat

Glide Rings -renkaat

Ajopäiden liukurenkaat parantavat partakoneen liukumista iholla.

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Arviot

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3.9

5:stä

159

Arviot

07/08/2011

Danmark

Danmark

Behageligt baberingsystem

Jeg har i mange år været svoret tilhænger af babering med skum og skraber. Det har dette ændret på. Det er effektivt, behageligt og nemt, efter en kort tilvænningsperiode.

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Arvioitu tuote: HS85/60 skær

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Arvioitu tuote: HS85/60 skær

02/10/2015

United Kingdom

United Kingdom

No Replacements for my HS85

This is a great shaver but the cutting heads now need replacing. However they don't seem to be available anymore. If I have to replace my HS85 it could well be with another brand.

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Arvioitu tuote: HS85/44 shaving heads

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HS85/44 shaving heads

12/11/2014

United Kingdom

United Kingdom

Liked my shaver

cannot buy new blades for this shaver, will be forced to buy a new shaver, it probably won't be a Philishave what a shame I liked it as well

Arvioitu tuote: HS85/63 shaving heads

Arvioitu tuote: HS85/63 shaving heads

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