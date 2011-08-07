2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HS85/44
Aja tarkasti
Joka vuosi Philips-parranajokoneen terät kulkevat Mount Everestin huipulle vievän matkan... 49 kertaa! Se kuluttaa parhaitakin materiaaleja. Pidä parranajokoneesi huippukunnossa - vaihda ajopäät joka vuosi.
ja vaihtopatruuna
Philips-parranajokoneen kaksoisterätekniikka: ensimmäinen terä nostaa partakarvan ja toinen leikkaa sen tarkasti ja miellyttävästi.
Flex Tracker myötäilee kasvojen muotoja automaattisesti ja estää ihon ärtymistä.
Ajopäiden liukurenkaat parantavat partakoneen liukumista iholla.
3.9
5:stä
159
Arviot
Simonsen
07/08/2011
Danmark
Behageligt baberingsystem
Jeg har i mange år været svoret tilhænger af babering med skum og skraber. Det har dette ændret på. Det er effektivt, behageligt og nemt, efter en kort tilvænningsperiode.
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Arvioitu tuote: HS85/60 skær
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Arvioitu tuote: HS85/60 skær
David1903
02/10/2015
United Kingdom
No Replacements for my HS85
This is a great shaver but the cutting heads now need replacing. However they don't seem to be available anymore. If I have to replace my HS85 it could well be with another brand.
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Arvioitu tuote: HS85/44 shaving heads
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Arvioitu tuote: HS85/44 shaving heads
RayYyy
12/11/2014
United Kingdom
Liked my shaver
cannot buy new blades for this shaver, will be forced to buy a new shaver, it probably won't be a Philishave what a shame I liked it as well
Arvioitu tuote: HS85/63 shaving heads
Arvioitu tuote: HS85/63 shaving heads