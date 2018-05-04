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Tuotanto lopetettu

Soundbar-kaiutin

HTL5160B/12

3.2

| (27) Arviot

Uskomattoman kirkas 3.1-kanavainen ääni

Paranna kotisohvasi elokuvaelämystä selkeämmin erottuvalla äänellä ja Virtual Surround -äänellä. Kuuntele musiikkia suosikkisovelluksistasi ja nauti laadukkaasta ja häiriöttömästä äänestä tällä Google Cast -toimintoa tukevalla soundbar-kaiuttimella.

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Google Cast- ja Spotify Connect -tuki

Uskomattoman kirkas 3.1-kanavainen ääni

  • 3.1-kanavainen langaton subwoofer

  • Google Cast ja Spotify Connect

  • Bluetooth ja NFC

  • 1 HDMI ARC -tulo ja -lähtöliitäntä

Kaksitiekaiutin takaa selkeän äänen ja suuren dynaamisen alueen

Kaksitiekaiutin takaa selkeän äänen ja suuren dynaamisen alueen

Kaksitiekaiutin takaa selkeän äänen ja vaikuttavan dynaamisen alueen

Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimiin

Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimiin

Muodosta Bluetooth®-pariliitos helposti yhden kosketuksen NFC-tekniikan (Near Field Communications) avulla. Käynnistä kaiutin napauttamalla NFC-yhteensopivalla älypuhelimella tai tablet-laitteella NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth®-pariliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin suoratoisto.

Helppo ja vaivaton Spotify Connect

Helppo ja vaivaton Spotify Connect

Spotify Connect -sovelluksella voi helposti selata, hakea ja soittaa musiikkia kotisi missä tahansa huoneessa kaukosäätimenä toimivan älylaitteen avulla. Voit soittaa Spotify-musiikkia suoraan pilvipalvelusta ja samalla käyttää älylaitetta puheluihin ja videoihin jopa kuuluvuusalueen ulkopuolella musiikkia keskeyttämättä. Näin musiikin kuuntelu kuluttaa myös mahdollisimman vähän älylaitteen akkuvirtaa. Voit käyttää Spotifyn kaikkia ominaisuuksia aivan kuten ennenkin aina valmiista soittolistoista suureen näytteenottotaajuuteen. Nauti uudesta musiikista parhaimmillaan.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.2

5:stä

27

Arviot

04/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Soundbar speaker HTL5160B 3.1 CH

I bought this on the strengh of a review on a respected web site and it does not disappoint. It is a good looking, well made high quality product. Excellent materials and manufacture. What you expect from a brand with a long standing reputation like Philips.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTL5160B Soundbar speaker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTL5160B Soundbar speaker

23/12/2016

België

België

un son exceptionnel

un son énorme un subwoofer avec un énorme rendu en terme de bass la barre de son procure un bon son d'aigu et médium une simplicité de configuration avec l'application

Arvioitu tuote: HTL5160B Barre de son

Arvioitu tuote: HTL5160B Barre de son

26/10/2016

Nederland

Nederland

Makkelijk aan te sluiten soundbar

De soundbar heeft een goed geluid is makkelijk te bedienen maar is iets groter uitgevallen dan verwacht, kopen we de volgende tv op maat van de soundbar : )

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTL5160B SoundBar-luidspreker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTL5160B SoundBar-luidspreker

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Musiikkipalvelun saatavuus riippuu maasta. Lue lisää kyseisen musiikkipalvelun verkkosivustosta.

  2. Kaiutin vaatii Spotify Premium -tilin.