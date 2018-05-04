2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HTL5160B/12
Uskomattoman kirkas 3.1-kanavainen ääni
Paranna kotisohvasi elokuvaelämystä selkeämmin erottuvalla äänellä ja Virtual Surround -äänellä. Kuuntele musiikkia suosikkisovelluksistasi ja nauti laadukkaasta ja häiriöttömästä äänestä tällä Google Cast -toimintoa tukevalla soundbar-kaiuttimella.
3.1-kanavainen langaton subwoofer
Google Cast ja Spotify Connect
Bluetooth ja NFC
1 HDMI ARC -tulo ja -lähtöliitäntä
Kaksitiekaiutin takaa selkeän äänen ja vaikuttavan dynaamisen alueen
Muodosta Bluetooth®-pariliitos helposti yhden kosketuksen NFC-tekniikan (Near Field Communications) avulla. Käynnistä kaiutin napauttamalla NFC-yhteensopivalla älypuhelimella tai tablet-laitteella NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth®-pariliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin suoratoisto.
Spotify Connect -sovelluksella voi helposti selata, hakea ja soittaa musiikkia kotisi missä tahansa huoneessa kaukosäätimenä toimivan älylaitteen avulla. Voit soittaa Spotify-musiikkia suoraan pilvipalvelusta ja samalla käyttää älylaitetta puheluihin ja videoihin jopa kuuluvuusalueen ulkopuolella musiikkia keskeyttämättä. Näin musiikin kuuntelu kuluttaa myös mahdollisimman vähän älylaitteen akkuvirtaa. Voit käyttää Spotifyn kaikkia ominaisuuksia aivan kuten ennenkin aina valmiista soittolistoista suureen näytteenottotaajuuteen. Nauti uudesta musiikista parhaimmillaan.
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3.2
5:stä
27
Arviot
Watchmaster
04/05/2018
United Kingdom
Soundbar speaker HTL5160B 3.1 CH
I bought this on the strengh of a review on a respected web site and it does not disappoint. It is a good looking, well made high quality product. Excellent materials and manufacture. What you expect from a brand with a long standing reputation like Philips.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTL5160B Soundbar speaker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTL5160B Soundbar speaker
mike2784
23/12/2016
België
un son exceptionnel
un son énorme un subwoofer avec un énorme rendu en terme de bass la barre de son procure un bon son d'aigu et médium une simplicité de configuration avec l'application
Arvioitu tuote: HTL5160B Barre de son
Arvioitu tuote: HTL5160B Barre de son
Ducarmon
26/10/2016
Nederland
Makkelijk aan te sluiten soundbar
De soundbar heeft een goed geluid is makkelijk te bedienen maar is iets groter uitgevallen dan verwacht, kopen we de volgende tv op maat van de soundbar : )
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTL5160B SoundBar-luidspreker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTL5160B SoundBar-luidspreker
Musiikkipalvelun saatavuus riippuu maasta. Lue lisää kyseisen musiikkipalvelun verkkosivustosta.
Kaiutin vaatii Spotify Premium -tilin.