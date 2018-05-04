Helppo ja vaivaton Spotify Connect

Spotify Connect -sovelluksella voi helposti selata, hakea ja soittaa musiikkia kotisi missä tahansa huoneessa kaukosäätimenä toimivan älylaitteen avulla. Voit soittaa Spotify-musiikkia suoraan pilvipalvelusta ja samalla käyttää älylaitetta puheluihin ja videoihin jopa kuuluvuusalueen ulkopuolella musiikkia keskeyttämättä. Näin musiikin kuuntelu kuluttaa myös mahdollisimman vähän älylaitteen akkuvirtaa. Voit käyttää Spotifyn kaikkia ominaisuuksia aivan kuten ennenkin aina valmiista soittolistoista suureen näytteenottotaajuuteen. Nauti uudesta musiikista parhaimmillaan.