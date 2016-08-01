En ole kovin montaa kotiteatteria päässyt testaamaan mutta tämä on omassa käytössä täydellinen. Bassoa löytyy niin paljon kuin elokuvissa kuuluu, kaiuttimet toistavat äänen kirkkaasti ja kone itsessään mahtuu hyvin minne sen haluaa laittaa ja on tyylikäs! Ollut käytössä jo useamman vuoden eli ei myöskään hajoa heti.