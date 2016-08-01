2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HTS3520/12
Hulluna ääneen
Tuo elokuvan voima kotiisi! Tehokkaat bassoputkelliset kaiuttimet ja HDMI 1080p -teräväpiirtoparannus parantavat kotiteatterielämystä
HDMI 1080p
Sisäinen Dolby Digital -dekooderi poistaa ulkoisen dekooderin tarpeen – se käsittelee kaikki kuusi äänikanavaa ja luo aidon Surround-äänikokemuksen sekä ällistyttävän luonnollisen ja dynaamisen tunnelman. Dolby Pro Logic II käyttää Surround-käsittelyyn viittä kanavaa stereolähteestä riippumatta.
3.8
5:stä
26
Arviot
Juha88
01/08/2016
Suomi
Täydellinen kotiteatteri
En ole kovin montaa kotiteatteria päässyt testaamaan mutta tämä on omassa käytössä täydellinen. Bassoa löytyy niin paljon kuin elokuvissa kuuluu, kaiuttimet toistavat äänen kirkkaasti ja kone itsessään mahtuu hyvin minne sen haluaa laittaa ja on tyylikäs! Ollut käytössä jo useamman vuoden eli ei myöskään hajoa heti.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3520 5.1-kotiteatteri
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3520 5.1-kotiteatteri
ozzy2k12
15/07/2012
United Kingdom
Simply fantastic
Easy to setup, would have preferred TOSLINK or Digital Optical Connections but still sounds awesome. Design is beautiful, stunning black and blends nicely with its surroundings. i do not like the fact that it doesn't save your settings when you turn it off overnight when its not in use. this is probably the only gripe I have. The BASS is LOUD!!!!!!!!!!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3520 5.1 Home theatre
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3520 5.1 Home theatre
Millie456
15/07/2012
United Kingdom
Simply fantastic
Easy to setup, would have preferred TOSLINK or Digital Optical Connections but still sounds awesome. Design is beautiful, stunning black and blends nicely with its surroundings. i do not like the fact that it doesn't save your settings when you turn it off overnight when its not in use. this is probably the only gripe I have. The BASS is LOUD!!!!!!!!!!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3520 5.1 Home theatre
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3520 5.1 Home theatre