TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Tuotekuva edestä
  • Tuotekuva edestä ylävasemmalta
  • Tuotekuva edestä
  • Tuotekuva edestä
  • Tuotekuva edestä ylävasemmalta
  • Tuotekuva edestä

Tuotanto lopetettu

5.1-kotiteatteri

HTS3520/12

3.8

| (26) Arviot

Hulluna ääneen

Tuo elokuvan voima kotiisi! Tehokkaat bassoputkelliset kaiuttimet ja HDMI 1080p -teräväpiirtoparannus parantavat kotiteatterielämystä

Näytä kaikki edut

Tehokas elokuvateatterimainen äänentoisto ja syvä basso

Hulluna ääneen

  • HDMI 1080p

Bassoputkelliset kaiuttimet toistavat ääntä komeasti

Bassoputkelliset kaiuttimet toistavat ääntä komeasti

Dolby Digital ja Pro Logic II Surround-ääni

Dolby Digital ja Pro Logic II Surround-ääni

Sisäinen Dolby Digital -dekooderi poistaa ulkoisen dekooderin tarpeen – se käsittelee kaikki kuusi äänikanavaa ja luo aidon Surround-äänikokemuksen sekä ällistyttävän luonnollisen ja dynaamisen tunnelman. Dolby Pro Logic II käyttää Surround-käsittelyyn viittä kanavaa stereolähteestä riippumatta.

600 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

600 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.8

5:stä

26

Arviot

01/08/2016

Suomi

Suomi

Täydellinen kotiteatteri

En ole kovin montaa kotiteatteria päässyt testaamaan mutta tämä on omassa käytössä täydellinen. Bassoa löytyy niin paljon kuin elokuvissa kuuluu, kaiuttimet toistavat äänen kirkkaasti ja kone itsessään mahtuu hyvin minne sen haluaa laittaa ja on tyylikäs! Ollut käytössä jo useamman vuoden eli ei myöskään hajoa heti.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3520 5.1-kotiteatteri

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3520 5.1-kotiteatteri

15/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Simply fantastic

Easy to setup, would have preferred TOSLINK or Digital Optical Connections but still sounds awesome. Design is beautiful, stunning black and blends nicely with its surroundings. i do not like the fact that it doesn't save your settings when you turn it off overnight when its not in use. this is probably the only gripe I have. The BASS is LOUD!!!!!!!!!!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3520 5.1 Home theatre

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3520 5.1 Home theatre

15/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Simply fantastic

Easy to setup, would have preferred TOSLINK or Digital Optical Connections but still sounds awesome. Design is beautiful, stunning black and blends nicely with its surroundings. i do not like the fact that it doesn't save your settings when you turn it off overnight when its not in use. this is probably the only gripe I have. The BASS is LOUD!!!!!!!!!!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3520 5.1 Home theatre

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3520 5.1 Home theatre

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.