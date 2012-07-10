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Tuotanto lopetettu

5.1-kotiteatteri

HTS3531/12

3.5

| (8) Arviot

Tehokas surround-ääni

Tuo elokuvan teho kotiisi! Esillä olevilla kaiutinelementeillä saat tehokkaan surround-äänen. HDMI-liitännällä saat 1080 p:n parannetun DVD-videokuvan ja lähes HD-laadun.

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kompakteista kaiuttimista

Tehokas surround-ääni

  • DVD

300 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

300 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

-

Dolby Digital-elokuvanautintoon

Dolby Digital-elokuvanautintoon

Monikanavaäänen standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.

Tehokas surround-ääni esillä olevilla kaiutinelementeillä

Tehokas surround-ääni esillä olevilla kaiutinelementeillä

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.5

5:stä

8

Arviot

10/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excelent Value for Money

Easy to set up, good looking, excellent sound. Has HDMI and Digital Optical In which means I have surround sound from my PS3 and TV as well.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3531 5.1 Home theatre

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3531 5.1 Home theatre

11/09/2011

Deutschland

Deutschland

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

09/05/2014

Deutschland

Deutschland

top

für denn preis ein top Produkt. lief fast 2 Jahre durchgehend. nur neues gekauft für mehr leistung

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

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