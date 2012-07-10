Geachte klant, Jammer om te horen dat u niet tevreden bent over uw Philips Home Cinema systeem. U geeft aan dat sommige verkoopsites aanduidden dat het toestel is uitgerust met DTS. Dat is echter niet het geval. Dit systeem ondersteunt daarentegen Dolby digital. Mocht u er in de toekomst zeker van willen zijn dat u de juiste informatie krijgt over onze producten, dan raden we aan om onze officiële website te raadplegen. Verder schrijft u dat u geen beeld krijgt wanneer u DivX probeert af te spelen. We raden in dat geval aan om te bekijken of de bestanden de juiste extensie hebben. Via de volgende link kunt u alle ondersteunde extensies nakijken: http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/get?url=/sca/sca/121116/121116044231_100146.pdf&ofn=%22C19_AV_FILE_FORMAT_2012models.pdf%22 Als deze informatie echter geen oplossing brengt, dan raden we aan om onze klantendienst te contacteren. Dit kan via het telefoonnummer 0900 202 11 77 (€ 0,10/min*) van maandag t/m vrijdag (08.00 - 20.00) en op zaterdag (09.00 - 18.00). Met vriendelijke groet, Philips Webcare