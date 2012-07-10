2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HTS3531/12
Tehokas surround-ääni
Tuo elokuvan teho kotiisi! Esillä olevilla kaiutinelementeillä saat tehokkaan surround-äänen. HDMI-liitännällä saat 1080 p:n parannetun DVD-videokuvan ja lähes HD-laadun.
DVD
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Monikanavaäänen standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.
3.5
5:stä
8
Arviot
DavidM
10/07/2012
United Kingdom
Excelent Value for Money
Easy to set up, good looking, excellent sound. Has HDMI and Digital Optical In which means I have surround sound from my PS3 and TV as well.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3531 5.1 Home theatre
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3531 5.1 Home theatre
seeyaa
11/09/2011
Deutschland
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3531 5.1 Home Entertainment-System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3531 5.1 Home Entertainment-System
thedlob
09/05/2014
Deutschland
top
für denn preis ein top Produkt. lief fast 2 Jahre durchgehend. nur neues gekauft für mehr leistung
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3531 5.1 Home Entertainment-System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3531 5.1 Home Entertainment-System