2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HTS3538/12
Tehokas surround-ääni
Jykevöitä kotiviihde-elämystä Philipsin HTS3538-kotiteatterilla. Näkyvillä olevat kaiutinelementit tuottavat tehokkaan 600 watin surround-äänen, ja DVD-kuvanparannus 1080 pikseliin HDMI-liitännästä takaa lähes HD-laadun.
DVD
Monikanavaäänen standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.
3.0
5:stä
8
Arviot
chango
17/12/2013
España
muy buen sonido y usabilidad
Buen sonido fácil de instalar y usar . Buen diseño . Muy conforme con el producto.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3538 5.1 Home theater
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3538 5.1 Home theater
jaws67
21/07/2013
Nederland
Dit product voldoet prima
Home cinema set geeft prima geluid en ben dus ook zeer tevreden. Alleen jammer dat ik nu wel twee afstandbediening moet gebruiken. Ondanks dat zowel TV als home cinema van Philips zijn. Hier had ik meer van verwacht.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3538 5.1 home cinema
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3538 5.1 home cinema
steven
07/08/2013
België
prijs kwaliteit
prijs kwaliteit zit deze home cinema goed. Kamer waar deze staat is niet groot en daar komt 600 watt zeker tot zijn recht als je in een grotere kamer gaat plaatsen denk ik dat je een zwaarder versie moet kiezen. Geluid is zeer mooi en vol, al vind ik dat de suround speakers soms te luid staan hierdoor heb je soms het gevoel dat het geluid van achter je komt ipv. van voor. Radio en menu's zijn oubollig! radio heeft geen rds menu's zijn saai en onoverzichtelijk. display heeft een niet zo makkelijk leesbaar lettertype. Hdmi- cec aansluiting en optische ingang werken goed, hierdoor kan je makkelijk werken met maar 1 remote.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3538 5.1 home cinema
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3538 5.1 home cinema