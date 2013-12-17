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Tuotanto lopetettu

5.1-kotiteatteri

HTS3538/12

3

| (8) Arviot

Tehokas surround-ääni

Jykevöitä kotiviihde-elämystä Philipsin HTS3538-kotiteatterilla. Näkyvillä olevat kaiutinelementit tuottavat tehokkaan 600 watin surround-äänen, ja DVD-kuvanparannus 1080 pikseliin HDMI-liitännästä takaa lähes HD-laadun.

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Kotiteatterin äänenlaatu

Tehokas surround-ääni

  • DVD

600 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

600 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

Dolby Digital-elokuvanautintoon

Dolby Digital-elokuvanautintoon

Monikanavaäänen standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.

Tehokas surround-ääni esillä olevilla kaiutinelementeillä

Tehokas surround-ääni esillä olevilla kaiutinelementeillä

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.0

5:stä

8

Arviot

5
2

17/12/2013

España

España

muy buen sonido y usabilidad

Buen sonido fácil de instalar y usar . Buen diseño . Muy conforme con el producto.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3538 5.1 Home theater

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3538 5.1 Home theater

21/07/2013

Nederland

Nederland

Dit product voldoet prima

Home cinema set geeft prima geluid en ben dus ook zeer tevreden. Alleen jammer dat ik nu wel twee afstandbediening moet gebruiken. Ondanks dat zowel TV als home cinema van Philips zijn. Hier had ik meer van verwacht.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3538 5.1 home cinema

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3538 5.1 home cinema

07/08/2013

België

België

prijs kwaliteit

prijs kwaliteit zit deze home cinema goed. Kamer waar deze staat is niet groot en daar komt 600 watt zeker tot zijn recht als je in een grotere kamer gaat plaatsen denk ik dat je een zwaarder versie moet kiezen. Geluid is zeer mooi en vol, al vind ik dat de suround speakers soms te luid staan hierdoor heb je soms het gevoel dat het geluid van achter je komt ipv. van voor. Radio en menu's zijn oubollig! radio heeft geen rds menu's zijn saai en onoverzichtelijk. display heeft een niet zo makkelijk leesbaar lettertype. Hdmi- cec aansluiting en optische ingang werken goed, hierdoor kan je makkelijk werken met maar 1 remote.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3538 5.1 home cinema

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3538 5.1 home cinema

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