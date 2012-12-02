2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tehokas surround-ääni
Jykevöitä kotiviihde-elämystä Philipsin HTS3539-kotiteatterijärjestelmällä. Näkyvillä olevat kaiutinelementit tuottavat tehokkaan 600 W surround-äänen ja DVD-kuvanparannus 1080 pikseliin HDMI-liitännästä takaa lähes HD-laadun.
DVD
Monikanavaäänen standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.
4.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
paul
02/12/2012
België
un peut deçu
bonjours je suis un peut deçu du home hts3539/12 car voila j ai un laser disque est je ne peut le brancher est sais un peut dommage sinon bon materiel qui fonctionne bien en faite on ne peut pas brancher beaucoup de chose dessus
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes