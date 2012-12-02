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Tuotanto lopetettu

5.1-kotiteatteri

HTS3539/12

4

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Tehokas surround-ääni

Jykevöitä kotiviihde-elämystä Philipsin HTS3539-kotiteatterijärjestelmällä. Näkyvillä olevat kaiutinelementit tuottavat tehokkaan 600 W surround-äänen ja DVD-kuvanparannus 1080 pikseliin HDMI-liitännästä takaa lähes HD-laadun.

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kompakteista kaiuttimista

Tehokas surround-ääni

  • DVD

600 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

600 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

Dolby Digital-elokuvanautintoon

Dolby Digital-elokuvanautintoon

Monikanavaäänen standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.

Tehokas surround-ääni esillä olevilla kaiutinelementeillä

Tehokas surround-ääni esillä olevilla kaiutinelementeillä

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
3
2
1

02/12/2012

België

België

un peut deçu

bonjours je suis un peut deçu du home hts3539/12 car voila j ai un laser disque est je ne peut le brancher est sais un peut dommage sinon bon materiel qui fonctionne bien en faite on ne peut pas brancher beaucoup de chose dessus

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes

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