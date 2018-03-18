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Tuotanto lopetettu

5.1-kotiteatteri

HTS3541/12

3.6

| (37) Arviot

Tehokas surround-ääni kompakteista kaiuttimista

Tuo elokuvan teho kotiisi! Esillä olevilla kaiutinelementeillä saat tehokkaan surround-äänen ja Blu-ray-soittimella katsot Full HD -kuvaa 1080p:n tarkkuudella.

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kompakteista kaiuttimista

Tehokas surround-ääni kompakteista kaiuttimista

  • Blu-ray

300 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

300 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

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Dolby TrueHD ja DTS-HD tuottaa hifi-surround-äänen

Dolby TrueHD ja DTS-HD tuottaa hifi-surround-äänen

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential takaavat erinomaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhatasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

Tehokas surround-ääni esillä olevilla kaiutinelementeillä

Tehokas surround-ääni esillä olevilla kaiutinelementeillä

Tekniset tiedot

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Arviot

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3.6

5:stä

37

Arviot

18/03/2018

Deutschland

Deutschland

Bin mit dem Gerät sehr zufrieden

Das Gerät ist sehr gut ich finde aber ein scart Anschluss wäre gut gewesen und der USB liegt etwas zu tief.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

16/07/2013

Österreich

Österreich

Super Sound

Ich bin mit dem Produkt super zufrieden, die Sourround Anlage hat einen tollen Klang und macht auch bei Actionfilmen eine gute Figur. Ich würde immer wieder auf die Phillipsprodukte zurück greifen. Vor allem für das Geld, ist die Qualtität einfach nur überzeugend.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

11/10/2012

Suisse

Suisse

Vahvistettu ostaja

sehr gut

ohne Probleme angeschlossen an ältere Geräte und alles funktioniert tadellos.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

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  1. YouTuben ja Picasan käytön mahdollistava päivitys: käy osoitteessa www.philips.com/support

  2. Vain malleihin, joissa on Wi-Fi-valmius. Lisätietoja on tuotteen oppaissa.