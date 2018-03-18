2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HTS3541/12
Tehokas surround-ääni kompakteista kaiuttimista
Tuo elokuvan teho kotiisi! Esillä olevilla kaiutinelementeillä saat tehokkaan surround-äänen ja Blu-ray-soittimella katsot Full HD -kuvaa 1080p:n tarkkuudella.
Blu-ray
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Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential takaavat erinomaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhatasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.
3.6
5:stä
37
Arviot
redvox
18/03/2018
Deutschland
Bin mit dem Gerät sehr zufrieden
Das Gerät ist sehr gut ich finde aber ein scart Anschluss wäre gut gewesen und der USB liegt etwas zu tief.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Spuffel23
16/07/2013
Österreich
Super Sound
Ich bin mit dem Produkt super zufrieden, die Sourround Anlage hat einen tollen Klang und macht auch bei Actionfilmen eine gute Figur. Ich würde immer wieder auf die Phillipsprodukte zurück greifen. Vor allem für das Geld, ist die Qualtität einfach nur überzeugend.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
tasso
11/10/2012
Suisse
Vahvistettu ostaja
sehr gut
ohne Probleme angeschlossen an ältere Geräte und alles funktioniert tadellos.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
YouTuben ja Picasan käytön mahdollistava päivitys: käy osoitteessa www.philips.com/support
Vain malleihin, joissa on Wi-Fi-valmius. Lisätietoja on tuotteen oppaissa.