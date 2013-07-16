2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HTS3583/12
Tehokas surround-ääni
Jykevöitä kotiviihde-elämystä Philipsin HTS3583-kotiteatterijärjestelmällä sekä näkyvillä olevilla kaiutinelementeillä, jotka tuottavat 600 watin Surround-äänen – ja uppoudu 3D Blu-ray -soittimen toistamaan kuvaan.
Smart TV
3D Blu-ray
Lumoudu 3D-elokuvista omassa olohuoneessasi Full HD 3D -TV:n kanssa. Active 3D tuottaa uusimpien nopeavaihtonäyttöjen avulla todentuntuista syvyyttä täydellä 1080 x 1920 -HD-tarkkuudella. Full HD 3D -katseluelämys syntyy, kun kuvia katsotaan erityislaseilla, jotka on ajoitettu avaamaan ja sulkemaan vasen ja oikea linssi vaihtuvien kuvien mukaan. Blu-ray-levyillä on tarjolla runsaasti korkealaatuisia 3D-elokuvia. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen käytön ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen.
Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential takaavat erinomaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhatasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.
3.0
5:stä
3
Arviot
srahl
16/07/2013
Österreich
Das Produkt hält was es verspricht
Die Anleitung zum Aufbau war sehr hilfreich. Einfache Inbetriebnahme. Gutes Sound und gutes Bild, wie gewünscht. Ich bin sehr zufrieden und würde es jedem weiterempfehlen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3583 5.1 Home Entertainment-System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3583 5.1 Home Entertainment-System
Tiger
05/04/2014
Deutschland
Günstiges Gerät
Nettes Gerät - aber leider nur mit marginalen Funktionen. Radio bietet kein RDS. Leider nur ein HDMI-Eingang. HDMI-ARC-Kopplung mit Philips-TV (PFL4007) nur träge (dauert bis der Verstärker zuschaltet und manchmal laufen TV-Ton und Verstärker gemeinsam, was zu einen "Echo" führt und erst durch An- und Ausschalten des Verstärkers wieder behoben werden kann). Aufruf von Smart-TV erfordert häufig eine erneute Registrierung.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3583 5.1 Home Entertainment-System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3583 5.1 Home Entertainment-System
tonetiruta
10/09/2012
España
no cumple con las expectativas
Este producto no cumple con las expectativas que se podían esperar de un producto Philips y de ese precio. No tiene suficiente potencia (los 600 w seguro que no son reales). El sonido es prácticamente nulo en los primero 35 puntos de subida con el mando (y tiene 60). Otros home cinema de iguales características no se pueden poner a tope de sonido porque es demasiado y este a tope no es mucho. El easy link funciona fatal. No se sincroniza bien con la tv Philips que también tengo. En general me ha dejado decepcionado. No lo he devuelto porque lo compre por una web de venta online y me van a poner muchas pegas (y pagar los portes). No lo recomendaría a nadie (por lo menos por ese precio)
Arvioitu tuote: HTS3583 Sistema de cine en casa 5.1
Arvioitu tuote: HTS3583 Sistema de cine en casa 5.1