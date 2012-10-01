2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HTS5561/12
Nauti tehokkaasta kotiteatterista suunnattuine 3D-kaiuttimineen
Maksimoi kotiteatterin äänielämys dynaamisilla suunnatuilla 3D-kaiuttimilla! Toista myös 3D-Blu-ray-viihdesisältöä Philipsin innovatiivisella HTS5561-kotiteatterijärjestelmällä.
3D Blu-ray
iPod/iPhone-valmius
Suunnattujen 3D-kaiuttimien elementit suuntaavat ääntä sekä eteenpäin että sivuille. Siten ne laajentavat kuuntelualuetta, jotta voit nauttia elokuvien kokonaisvaltaisesta surround-äänestä.
Langattomia takakaiuttimia voi sijoittaa ja siirrellä vapaasti. Häiriöttömän tekniikan ansiosta ne tuottavat puhdasta surround-ääntä ilman jaloissa pyöriviä johtoja.
Lumoudu 3D-elokuvista omassa olohuoneessasi Full HD 3D -TV:n kanssa. Active 3D tuottaa uusimpien nopeavaihtonäyttöjen avulla todentuntuista syvyyttä täydellä 1080 x 1920 -HD-tarkkuudella. Full HD 3D -katseluelämys syntyy, kun kuvia katsotaan erityislaseilla, jotka on ajoitettu avaamaan ja sulkemaan vasen ja oikea linssi vaihtuvien kuvien mukaan. Blu-ray-levyillä on tarjolla runsaasti korkealaatuisia 3D-elokuvia. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen käytön ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen.
3.5
5:stä
25
Arviot
Cor78
01/10/2012
Nederland
Vahvistettu ostaja
Oke
Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5561 5.1 home cinema
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5561 5.1 home cinema
Lijorija
01/10/2012
Nederland
Oke
Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5561 5.1 home cinema
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5561 5.1 home cinema
PJ1960
23/08/2012
Nederland
gewoon goed
prachtige installatie, eenvoudig aan te sluiten, geweldig geluid en mogelijkheden, heb hem aangesloten via ARC, dus plug and play. Wel even op de site kijken of er een nieuwere update is, de moeite waard trouwens. Dit is gewoon z'n geld dubbel en dwars waard. Aanrader dus.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5561 5.1 home cinema
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5561 5.1 home cinema
Kotiteatteri on yhteensopiva myös muiden Philips-televisioiden kanssa.
Voit tarkistaa Video on Demand -maksuvideopalvelun saatavuuden maassasi osoitteessa www.philips.com/blu-ray.