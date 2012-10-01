TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Tuotekuva edestä
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Tuotekuva edestä
  • Kaukosäätimen valokuva
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuote ja elämäntyyli
  • Tuotekuva edestä
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Tuotekuva edestä
  • Kaukosäätimen valokuva
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuote ja elämäntyyli

Tuotanto lopetettu

5.1-kotiteatteri

HTS5561/12

3.5

| (25) Arviot

Nauti tehokkaasta kotiteatterista suunnattuine 3D-kaiuttimineen

Maksimoi kotiteatterin äänielämys dynaamisilla suunnatuilla 3D-kaiuttimilla! Toista myös 3D-Blu-ray-viihdesisältöä Philipsin innovatiivisella HTS5561-kotiteatterijärjestelmällä.

Näytä kaikki edut

Hulluna ääneen

Nauti tehokkaasta kotiteatterista suunnattuine 3D-kaiuttimineen

  • 3D Blu-ray

  • iPod/iPhone-valmius

Suunnatut 3D-kaiuttimet jakavat äänen tasaisesti koko huoneeseen

Suunnatut 3D-kaiuttimet jakavat äänen tasaisesti koko huoneeseen

Suunnattujen 3D-kaiuttimien elementit suuntaavat ääntä sekä eteenpäin että sivuille. Siten ne laajentavat kuuntelualuetta, jotta voit nauttia elokuvien kokonaisvaltaisesta surround-äänestä.

Lisävarusteena saatavat langattomat takakaiuttimet voi sijoittaa mihin tahansa ilman sotkuisia kaapeleita

Lisävarusteena saatavat langattomat takakaiuttimet voi sijoittaa mihin tahansa ilman sotkuisia kaapeleita

Langattomia takakaiuttimia voi sijoittaa ja siirrellä vapaasti. Häiriöttömän tekniikan ansiosta ne tuottavat puhdasta surround-ääntä ilman jaloissa pyöriviä johtoja.

Full HD 3D Blu-ray täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen

Full HD 3D Blu-ray täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen

Lumoudu 3D-elokuvista omassa olohuoneessasi Full HD 3D -TV:n kanssa. Active 3D tuottaa uusimpien nopeavaihtonäyttöjen avulla todentuntuista syvyyttä täydellä 1080 x 1920 -HD-tarkkuudella. Full HD 3D -katseluelämys syntyy, kun kuvia katsotaan erityislaseilla, jotka on ajoitettu avaamaan ja sulkemaan vasen ja oikea linssi vaihtuvien kuvien mukaan. Blu-ray-levyillä on tarjolla runsaasti korkealaatuisia 3D-elokuvia. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen käytön ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.5

5:stä

25

Arviot

01/10/2012

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Oke

Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS5561 5.1 home cinema

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS5561 5.1 home cinema

01/10/2012

Nederland

Nederland

Oke

Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS5561 5.1 home cinema

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS5561 5.1 home cinema

23/08/2012

Nederland

Nederland

gewoon goed

prachtige installatie, eenvoudig aan te sluiten, geweldig geluid en mogelijkheden, heb hem aangesloten via ARC, dus plug and play. Wel even op de site kijken of er een nieuwere update is, de moeite waard trouwens. Dit is gewoon z'n geld dubbel en dwars waard. Aanrader dus.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS5561 5.1 home cinema

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS5561 5.1 home cinema

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Kotiteatteri on yhteensopiva myös muiden Philips-televisioiden kanssa.

  2. Voit tarkistaa Video on Demand -maksuvideopalvelun saatavuuden maassasi osoitteessa www.philips.com/blu-ray.