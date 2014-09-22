2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HTS5593/12
Tehokas elokuvateatterimainen surround-ääni ja syvä basso
Jykevöitä kotiviihde-elämystä Philipsin HTS5593-kotiteatterijärjestelmällä sekä kaksoisbassoputkellisilla kaiuttimilla, jotka tuottavat 1000 watin Surround-äänen – ja uppoudu 3D Blu-ray -soittimen toistamaan kuvaan.
Kaksoisbassotoisto
3D Blu-ray
Tehokkaat kaiuttimet, joissa on bassorefleksijärjestelmä ja kaksoisbassoputket, voimistavat matalia taajuuksia ja toistavat tanakat, syvät bassoäänet. Kuulet niin matalimman murinan kuin syvimmän jyrinän.
Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential takaavat erinomaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhatasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.
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3.8
5:stä
12
Arviot
Santi56
22/09/2014
España
Magnífico sonido con todas las prestaciones tecnológicas
Tengo este equipo desde hace unas semanas y se puede afirmar que es uno de los mejores que hay disponibles en el mercado por su elevada calidad sonora con todas las prestaciones tecnológicas que se pueden precisar. Elegante diseño y materiales de gran calidad. Lo recomiendo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5593 Sistema de cine en casa 5.1
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5593 Sistema de cine en casa 5.1
Markus80
22/05/2013
Deutschland
gute Leistung
Besonders gut sind die Bild- und Tonleistungen in dieser Preisklasse. Auch positiv zu sehen ist, dass es die Möglickeit für Firmware-Updates gibt. Auch Blu Rays und DVDs werden sehr schnell eingelesen. Man kann auch die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher je nach Sitzpostion verändern. Das wird auch nicht bei jedem Gerät geboten. Ein insgesamt absolut überzeugendes Gerät, da es zumindestens für mich in erster Linie um Bild und Ton geht. Nicht so gut gefällt mir weniger, dass hier schon genannte zu dunkle Display, sondern vielmehr die gar nicht beleuchteten "Touch-Tasten" am Gerät und die zu scharfen Kanten beim Subwoofer. Auch die Lautstärke wird nicht beim abschalten gespeichert.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5593 5.1 Home Entertainment-System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5593 5.1 Home Entertainment-System
gerwy
03/05/2014
Deutschland
Musik gut Sprache durchschnitt
Der Bass und die Musik sind klangrein. Die einzelnen Lautsprecher sind gut einzustellen. Ser gesprochene Ton ist etwas zu schwach.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5593 5.1 Home Entertainment-System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5593 5.1 Home Entertainment-System