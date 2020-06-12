Selkeää äänentoistoa

Koe aivan uudenlainen HD-elämys alumiinista ja lasista valmistetulla tyylikkäällä Blu-ray-kotiteatterilla. Korkealaatuisten kaiuttimien pehmeät diskanttikalotit toistavat äänen selkeästi. Elokuvien katsominen ei enää koskaan kuulosta samalta kuin ennen.