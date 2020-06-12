2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HTS7200/12
Selkeää äänentoistoa
Koe aivan uudenlainen HD-elämys alumiinista ja lasista valmistetulla tyylikkäällä Blu-ray-kotiteatterilla. Korkealaatuisten kaiuttimien pehmeät diskanttikalotit toistavat äänen selkeästi. Elokuvien katsominen ei enää koskaan kuulosta samalta kuin ennen.
Blu-ray-soitin
Pehmeät diskanttikalotit toistavat keski- ja ylätaajuudet kirkkaasti. Ne tuottavat selkeämmän äänenlaadun.
Dolby Virtual -kaiuttimet ovat hienostunutta äänen virtualisointitekniikkaa, joka tuottaa täyteläistä surround-ääntä kahdella kaiuttimella. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. DVD-toistoa tehostaa 2-kanavaisen ympäristön laajennus. Yhdessä Dolby Pro Logic II -äänenkäsittelyn kanssa laadukkaat stereo-äänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi monikanavaiseksi surround-ääneksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.
Philipsin innovatiivinen FullSound-tekniikka palauttaa äänen yksityiskohdat pakattuun musiikkiin. Se parantaa musiikin laatua huomattavasti, joten musiikkikokemuksesi on täydellinen ilman häiriöitä. Äänen jälkikäsittelyalgoritmiin perustuva FullSound yhdistää Philipsin maineikkaan asiantuntemuksen musiikintoiston alalla ja uuden DSP (Digital Signal Processor) -tekniikan tehon. Tuloksena on entistä täyteläisempi bassotoisto, parempi laulun toisto ja soitinten selkeys sekä selkeämmät yksityiskohdat. Koe pakattu MP3-musiikki tavalla, joka koskettaa ja tanssittaa.
3.4
5:stä
117
Arviot
MANU 08
12/06/2020
España
Disfrutando en casa
Porque lo merece, lástima no se siga haciendo. Donde puedo encontrar este producto similar.
Edut
Todo...
Haitat
Nada
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS7200 Sistemas de cine en casa 2.1
Käyttöpäivä 2018-06-12
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS7200 Sistemas de cine en casa 2.1
Käyttöpäivä 2018-06-12
Delft50
01/12/2016
Nederland
Uitstekent mooi warm geluid en erg gebruiksvriendelijk.
Werkt goed en naar behoren, gebruik vriendelijk en duidelijk. Mooi warm geluid.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS7200 2.1 home cinema
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS7200 2.1 home cinema
DV36
22/04/2014
Deutschland
Sehr gute Klangqualität und sehr gutes Design
Die Klangqualität der drei Lautsprecher ist hervorragend und das Design ist sehr schön. Das flache Gerät und die sehr formschönen Lautsprecher mit Glasfuss sind optisch sehr ansprechend. Die Gerätebedienung wie auch die Handhabung der Fernbedienung ist einfach und übersichtlich.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS7200 2.1 Home Entertainment
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS7200 2.1 Home Entertainment