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Tuotanto lopetettu

2.1-kotiteatteri

HTS7200/12

3.4

| (117) Arviot

Selkeää äänentoistoa

Koe aivan uudenlainen HD-elämys alumiinista ja lasista valmistetulla tyylikkäällä Blu-ray-kotiteatterilla. Korkealaatuisten kaiuttimien pehmeät diskanttikalotit toistavat äänen selkeästi. Elokuvien katsominen ei enää koskaan kuulosta samalta kuin ennen.

Näytä kaikki edut

Blu-ray-soittimella

Selkeää äänentoistoa

  • Blu-ray-soitin

Pehmeät diskanttikalotit tuottavat puhtaan ja kirkkaan äänen

Pehmeät diskanttikalotit tuottavat puhtaan ja kirkkaan äänen

Pehmeät diskanttikalotit toistavat keski- ja ylätaajuudet kirkkaasti. Ne tuottavat selkeämmän äänenlaadun.

Dolby Virtual -kaiuttimien surround-ääni on todenmukainen

Dolby Virtual -kaiuttimien surround-ääni on todenmukainen

Dolby Virtual -kaiuttimet ovat hienostunutta äänen virtualisointitekniikkaa, joka tuottaa täyteläistä surround-ääntä kahdella kaiuttimella. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. DVD-toistoa tehostaa 2-kanavaisen ympäristön laajennus. Yhdessä Dolby Pro Logic II -äänenkäsittelyn kanssa laadukkaat stereo-äänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi monikanavaiseksi surround-ääneksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

FullSound™ herättää MP3-musiikin eloon

FullSound™ herättää MP3-musiikin eloon

Philipsin innovatiivinen FullSound-tekniikka palauttaa äänen yksityiskohdat pakattuun musiikkiin. Se parantaa musiikin laatua huomattavasti, joten musiikkikokemuksesi on täydellinen ilman häiriöitä. Äänen jälkikäsittelyalgoritmiin perustuva FullSound yhdistää Philipsin maineikkaan asiantuntemuksen musiikintoiston alalla ja uuden DSP (Digital Signal Processor) -tekniikan tehon. Tuloksena on entistä täyteläisempi bassotoisto, parempi laulun toisto ja soitinten selkeys sekä selkeämmät yksityiskohdat. Koe pakattu MP3-musiikki tavalla, joka koskettaa ja tanssittaa.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.4

5:stä

117

Arviot

12/06/2020

España

España

Disfrutando en casa

Porque lo merece, lástima no se siga haciendo. Donde puedo encontrar este producto similar.

Edut

Todo...

Haitat

Nada

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS7200 Sistemas de cine en casa 2.1

Käyttöpäivä 2018-06-12

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS7200 Sistemas de cine en casa 2.1

Käyttöpäivä 2018-06-12

01/12/2016

Nederland

Nederland

Uitstekent mooi warm geluid en erg gebruiksvriendelijk.

Werkt goed en naar behoren, gebruik vriendelijk en duidelijk. Mooi warm geluid.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS7200 2.1 home cinema

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS7200 2.1 home cinema

22/04/2014

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Klangqualität und sehr gutes Design

Die Klangqualität der drei Lautsprecher ist hervorragend und das Design ist sehr schön. Das flache Gerät und die sehr formschönen Lautsprecher mit Glasfuss sind optisch sehr ansprechend. Die Gerätebedienung wie auch die Handhabung der Fernbedienung ist einfach und übersichtlich.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS7200 2.1 Home Entertainment

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS7200 2.1 Home Entertainment

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