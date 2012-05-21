2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HTS9520/12
Surround-ääni kaikista suunnista kuin elokuvateatterissa
Yli 70 % äänihaasteeseen* osallistuneista piti Philips 360Soundia parhaana. 360Sound-kaiuttimissa on kaiutinelementit sekä edessä että sivuilla, joten ne täyttävät huoneen tasaisesti äänellä aivan kuin elokuvateatterissa.
3D Blu-ray -toisto
Huomattavasti tavallisesta 5.1-kanavaisesta kotiteatterista poikkeavassa 360-äänijärjestelmässä on ainutlaatuiset kolme kaiutinelementtiä kussakin satelliittikaiuttimessa – yhdessä etukaiuttimessa ja kahdessa sivukaiuttimessa, jotka luovat ympärillesi vangitsevan äänielämyksen. Dipoli-toimintaperiaatteen lisäksi Philips käyttää omaa algoritmiaan parantamaan ääniefektiä. Ensiluokkaisista akustisista komponenteista, kuten pehmeistä diskanttikaloteista, neodyymimagneeteista ja D-luokan digitaalisista vahvistimista koottu 360-äänijärjestelmä toistaa äänen uskomattomalla tavalla kaikista kulmista. Todellinen elokuvaelämys kotonasi.
Lumoudu 3D-elokuvista omassa olohuoneessasi Full HD 3D -TV:n kanssa. Active 3D tuottaa uusimpien nopeavaihtonäyttöjen avulla todentuntuista syvyyttä täydellä 1080 x 1920 -HD-tarkkuudella. Full HD 3D -katseluelämys syntyy, kun kuvia katsotaan erityislaseilla, jotka on ajoitettu avaamaan ja sulkemaan vasen ja oikea linssi vaihtuvien kuvien mukaan. Blu-ray-levyillä on tarjolla runsaasti korkealaatuisia 3D-elokuvia. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen käytön ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen.
Nauti runsaista verkkopalveluista Net-TV:n avulla. Voit katsella elokuvia, kuvia, viihdettä ja muuta verkkosisältöä suoraan televisiosta milloin haluat. Liitä kotiteatteri suoraan kotiverkkoosi joko Ethernet-yhteydellä ja valitse katsottava sisältö kaukosäätimellä. Philips-valikosta voit käyttää suosittuja Net-TV-palveluja sovitettuna televisioruutuun. DLNA-sertifioidussa PC-verkossa voit katsella videoita tai tietokoneeseen tallennettuja kuvia kaukosäätimellä.
Palkinnot
3.6
5:stä
88
Arviot
AVLunatic
21/05/2012
United Kingdom
Awesome sound and picture quality. True cinema experience!
The picture quality is second to none. I have compared to similar set ups from different manufacturers my friends have used, and the HTS9520/12 seems to be a lot sharper. The real ace is the sound quality, the multi driver sattelite speakers work really well, and truly lives up to the "360sound" moniker. Overall, this is the closest I've ever got to a true cinema experience in my living room. I thoroughly recomend the kit.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS9520 5.1 Home theatre
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS9520 5.1 Home theatre
PeterAmersfoort
18/02/2016
Nederland
Even de tijd nemen
Je moet even de tijd nemen om goed uit te pakken en te installeren. Werkt prima, behalve dat de geluidsinstellingen spontaan wijzigen en het geluid niet juist is (te zacht of met echo). Home Cinema set speciaal gekocht voor de TV die er goed bij past (mogelijkheden, geluid en disign)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS9520 5.1 home cinema
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS9520 5.1 home cinema
HPMM
09/04/2013
Nederland
Draadloos streamen lukt niet via de dongel
Mooi apparaat wat via de Televisie een Philips 46PFL9705H/12 met HDMI 1.4 een zeer goede samenwerking heeft op gebied van geluid, maar alleen jammer dat ik voor het streamen van geluid naar de installatie gebruik moet maken van de televisie, heb ook een dongel gekocht van Philips voor de 9520 en de 360 sound via de draadloze unit voor de achter speakers, maar de dongel krijg ik wel online op de router maar niet als media center voor streaming van mijn Android pad,
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS9520 5.1 home cinema
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS9520 5.1 home cinema
Perustuu Synovaten marraskuussa 2010 Saksassa tekemään kuluttajatestiin, jossa vertailukohteena johtava kilpaileva valmistaja. Tiedot on talletettu.