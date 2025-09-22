2 vuoden takuu
UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean
Täydellinen huolenpito on nyt 100 % näkyvää
HX3603/01
HX360CB
Sonicare-tekniikka
Tuunattavia tarroja
Ilmainen Sonicare For Kids -sovellus
Hellävarainen sykkivä liike ulottuu syvälle hampaiden väliin ja ienrajaan. Näin lapsen hampaat puhdistuvat parhaalla mahdollisella tavalla, vaikka lapsi vasta opettelee harjaamista.
Harjaspäiden erityismuotoilu auttaa lasta puhdistamaan hampaat perusteellisesti jo harjausta opetellessa. Pakkauksessa on mukana yksi Compact-harjaspää. Vakiokoon harjaspäitä on saatavana erikseen.
Lapsille suunnitellussa Pet-erikoisversiossa on mukana uudelleenkiinnittyviä tarroja, joilla lapsi voi muuttaa hammasharjansa uudeksi eläinhahmoksi aina halutessaan. Tehdään hampaiden harjaamisesta lapselle hauska päivärutiini!
4.7
5:stä
45
Arviot
95%
suosittelee tätä tuotetta
Marichenbeezi
22/09/2025
Deutschland
Osa myynninedistämistä
Wow
Was für eine tolle Zahnbürste, dank den Aufklebern noch viel attraktiver für unseren Bruno. Die Bedienung super einfach. Das Zähne putzen macht super viel spass damit. Dank der Personalisierung freut er sich richtig aufs putzen. Er weiss genau wann er wechseln muss und wann Schluss ist. Die Bürste reinigt hervorragend. Und das putzen macht er wirklich super damit.
Edut
Personalisierung Super Putzleistung
Haitat
Keine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste
KleinMimi
18/09/2025
Deutschland
Osa myynninedistämistä
Unsere kleine liebt diese Zahnbürste!
Wir haben schon alle möglichen Zahnbürsten ausprobiert. Egal ob Handzahnbürste, elk. Zahnbürste oder diese Runde unsere kleine war nicht mit Zähne putzen überhaupt nicht einverstanden. Kaum war die Phillips schallzahnbürste bei uns eingezogen wurde sie schon mit den schöne bunten Sticker dekoriert und war bereit für den ersten Einsatz. Diese Zahnbürste ist sehr leise im vergleich zu anderen. Sie hat einen integrierten Zeitausschalter, der nach 2 min Stoppt und jede 30 sek einen kleinen Ton abgibt ( eig zum Seitenwechsel). Der Zahnbürsten Kopf hat die perfekte Größe für den kleinen Kiefer. Der Akku hält gefüllt ewig und muss nicht täglich auf der ladestation stehen und die mitgelieferte case ist perfekt für die Mitnahme! Für uns ist das eine klare Kaufempfehlung!!
Edut
Leise, langer Akkuzeit, individuelle Gestaltung
Haitat
Aufkleber lösen sich nach einiger Zeit
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste
caro.rdmn
18/09/2025
Deutschland
Osa myynninedistämistä
Ganz tolle Zahnbürste für Kinder!
Meine Tochter (3,5) hat bislang nur mit einer Handzahnbürste geputzt. Sie hatte Angst vor dem Gefühl und dem Geräusch, welches eine Elektrische macht. Nun haben wir durch diesen Test die Phillips Sonicare bekommen und was soll ich sagen? Sie putzt NUR noch damit! Das größte Lockmittel für uns waren die Sticker. Sie hat direkt das Gerät damit beklebt und dies hat ihr scheinbar die „Angst“ davor genommen. Sofort wollte sie damit putzen und fand es super. Großer Pluspunkt für uns! Sie geht seitdem immer freudig ans Zähneputzen und wir hatten seitdem kein Theater mehr. Die Putzleistung ist toll, sie berichtet, dass die Zähne sich ganz glatt und sauber anfühlen. Durch das Geräusch bekommt sie es auch selbst schon hin, an allen Stellen zu putzen. Wenn es piepst gewechselt, wenn das Lied kommt ist sie fertig. Von uns gibt es ein ganz großes Lob für diese Zahnbürste – selbst unsere 7-jährige war so begeistert, dass sie ebenfalls eine bekommen hat. Empfehlen wir weiter und würden sie immer wieder kaufen!
Edut
Akkulaufzeit, Handhabung, Optik, Geräusche, Sticker (kindgerecht)
Haitat
-
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste
Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024.