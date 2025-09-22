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  • Auttaa lapsia reikien ehkäisemisessä
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Philips Sonicare For Kids Design a Pet EditionSähköhammasharja

HX3603/01

HX360CB

4.7
| (45) Arviot | 95% suosittelee tätä tuotetta
Auttaa lapsia reikien ehkäisemisessä
Sonicare for Kids auttaa oppimaan hyvät harjaustottumukset. Se on turvallinen ja hellävarainen kasvaville hampaille ja ikenille ja auttaa ehkäisemään reikien syntymistä. Design a Pet -erikoisversion mukana tulee hienoja tarroja harjan koristeluun.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Hammaslääkäreiden eniten suosittelema Sonic-sähköhammasharjamerkki maailmanlaajuisesti1

Hauska tapa oppia terveellinen tapa koko loppuiäksi

Auttaa lapsia reikien ehkäisemisessä

  • Sonicare-tekniikka

  • Tuunattavia tarroja

  • Ilmainen Sonicare For Kids -sovellus

Sonicare-tekniikka auttaa estämään hampaiden reikiintymistä

Sonicare-tekniikka auttaa estämään hampaiden reikiintymistä

Hellävarainen sykkivä liike ulottuu syvälle hampaiden väliin ja ienrajaan. Näin lapsen hampaat puhdistuvat parhaalla mahdollisella tavalla, vaikka lapsi vasta opettelee harjaamista.

Harjaspäät on muotoiltu erityisesti lapsille

Harjaspäät on muotoiltu erityisesti lapsille

Harjaspäiden erityismuotoilu auttaa lasta puhdistamaan hampaat perusteellisesti jo harjausta opetellessa. Pakkauksessa on mukana yksi Compact-harjaspää. Vakiokoon harjaspäitä on saatavana erikseen.

Tuunaa harja persoonalliseksi hauskoilla uudelleenkiinnittyvillä tarroilla

Tuunaa harja persoonalliseksi hauskoilla uudelleenkiinnittyvillä tarroilla

Lapsille suunnitellussa Pet-erikoisversiossa on mukana uudelleenkiinnittyviä tarroja, joilla lapsi voi muuttaa hammasharjansa uudeksi eläinhahmoksi aina halutessaan. Tehdään hampaiden harjaamisesta lapselle hauska päivärutiini!

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4.7

5:stä

45

Arviot

95%

suosittelee tätä tuotetta

3
2

22/09/2025

Deutschland

Deutschland

Wow

Was für eine tolle Zahnbürste, dank den Aufklebern noch viel attraktiver für unseren Bruno. Die Bedienung super einfach. Das Zähne putzen macht super viel spass damit. Dank der Personalisierung freut er sich richtig aufs putzen. Er weiss genau wann er wechseln muss und wann Schluss ist. Die Bürste reinigt hervorragend. Und das putzen macht er wirklich super damit.

Edut

Personalisierung Super Putzleistung

Haitat

Keine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste

18/09/2025

Deutschland

Deutschland

Unsere kleine liebt diese Zahnbürste!

Wir haben schon alle möglichen Zahnbürsten ausprobiert. Egal ob Handzahnbürste, elk. Zahnbürste oder diese Runde unsere kleine war nicht mit Zähne putzen überhaupt nicht einverstanden. Kaum war die Phillips schallzahnbürste bei uns eingezogen wurde sie schon mit den schöne bunten Sticker dekoriert und war bereit für den ersten Einsatz. Diese Zahnbürste ist sehr leise im vergleich zu anderen. Sie hat einen integrierten Zeitausschalter, der nach 2 min Stoppt und jede 30 sek einen kleinen Ton abgibt ( eig zum Seitenwechsel). Der Zahnbürsten Kopf hat die perfekte Größe für den kleinen Kiefer. Der Akku hält gefüllt ewig und muss nicht täglich auf der ladestation stehen und die mitgelieferte case ist perfekt für die Mitnahme! Für uns ist das eine klare Kaufempfehlung!!

Edut

Leise, langer Akkuzeit, individuelle Gestaltung

Haitat

Aufkleber lösen sich nach einiger Zeit

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Arvioitu tuote: For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste

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Arvioitu tuote: For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste

18/09/2025

Deutschland

Deutschland

Ganz tolle Zahnbürste für Kinder!

Meine Tochter (3,5) hat bislang nur mit einer Handzahnbürste geputzt. Sie hatte Angst vor dem Gefühl und dem Geräusch, welches eine Elektrische macht. Nun haben wir durch diesen Test die Phillips Sonicare bekommen und was soll ich sagen? Sie putzt NUR noch damit! Das größte Lockmittel für uns waren die Sticker. Sie hat direkt das Gerät damit beklebt und dies hat ihr scheinbar die „Angst“ davor genommen. Sofort wollte sie damit putzen und fand es super. Großer Pluspunkt für uns! Sie geht seitdem immer freudig ans Zähneputzen und wir hatten seitdem kein Theater mehr. Die Putzleistung ist toll, sie berichtet, dass die Zähne sich ganz glatt und sauber anfühlen. Durch das Geräusch bekommt sie es auch selbst schon hin, an allen Stellen zu putzen. Wenn es piepst gewechselt, wenn das Lied kommt ist sie fertig. Von uns gibt es ein ganz großes Lob für diese Zahnbürste – selbst unsere 7-jährige war so begeistert, dass sie ebenfalls eine bekommen hat. Empfehlen wir weiter und würden sie immer wieder kaufen!

Edut

Akkulaufzeit, Handhabung, Optik, Geräusche, Sticker (kindgerecht)

Haitat

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Arvioitu tuote: For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024. 