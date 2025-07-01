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Hammasharjan harjaspäät
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Philips Sonicare ProResults Normaalit Sonic-harjaspäät
Tuotanto lopetettu
Tuki
HX6013/02
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Mitkä harjaspäät sopivat Sonicare-sähköhammasharjaani?
Miksi harjaspään ja rungon välissä on rako?
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