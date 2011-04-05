2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
1 kpl/pakkaus
Pienikokoinen
Kierrettävä
Philips Sonicare -hammasharjassa on muotoiltu profiili, joka mukailee hampaiden muotoa ja puhdistaa tehokkaasti kaikkialta.
Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka ohjaa veden hammasväleihin, ja harjausliike irrottaa plakkia tehokkaasti päivittäisessä puhdistuksessa.
Philips Sonicare E-Series -harjaspää kiinnitetään kiertämällä ja irrotetaan kätevästi napsauttamalla. Näin harjaspää pysyy jämäkästi kiinni, ja huolto ja puhdistus on helppoa.
4.6
5:stä
14
Arviot
93%
suosittelee tätä tuotetta
lekarl
05/04/2011
Sverige
Sonika bäst
Helt suverän att använda+ undviker med dess hjälp dyra tandläkarräkningar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: e-Series HX7011/10 Kompakta soniska tandborsthuvuden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: e-Series HX7011/10 Kompakta soniska tandborsthuvuden
05/01/2011
United Kingdom
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: e-Series HX7011/10 Compact sonic toothbrush heads
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: e-Series HX7011/10 Compact sonic toothbrush heads
Piet1943
05/09/2015
Nederland
Vahvistettu ostaja
Poetst uitstekend
Poets uitstekend zonder herrie. Veel knopjes en functies. Beetje gedateerd.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: e-Series HX7012/05 Compacte sonische opzetborstels
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: e-Series HX7012/05 Compacte sonische opzetborstels