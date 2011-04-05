Kiinni kierrettävä muotoilu on suunniteltu Essence-, Elite-, Xtreme- ja Advance-malleille

Philips Sonicare E-Series -harjaspää kiinnitetään kiertämällä ja irrotetaan kätevästi napsauttamalla. Näin harjaspää pysyy jämäkästi kiinni, ja huolto ja puhdistus on helppoa.