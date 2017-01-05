som jag sa, guld värt för oss med implantbyggan, då mellanrum mot käkbenet är jobbig att hålla rent, varierande storlekar av mellanrumsborstar och skador i tandköttet av spetsen då man lätt vinklar fel är nått jag inte lider av nu tack varre denna produkten! Tackar till Philips designers att dem utveklat denna produkten, tippsar bara att munstycken kan gärna ha något större innre dimameter för att täcka en större område, kanske platt och bredare för att täcka skruvarna och sidorena samtidigt?