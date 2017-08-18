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UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean

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  • Terveemmät valkoisemmat hampaat pitkäaikaisin tuloksin
  • Terveemmät valkoisemmat hampaat pitkäaikaisin tuloksin
  • Terveemmät valkoisemmat hampaat pitkäaikaisin tuloksin
  • Terveemmät valkoisemmat hampaat pitkäaikaisin tuloksin
  • Terveemmät valkoisemmat hampaat pitkäaikaisin tuloksin
  • Terveemmät valkoisemmat hampaat pitkäaikaisin tuloksin
  • Terveemmät valkoisemmat hampaat pitkäaikaisin tuloksin
  • Terveemmät valkoisemmat hampaat pitkäaikaisin tuloksin
  • Terveemmät valkoisemmat hampaat pitkäaikaisin tuloksin
  • Terveemmät valkoisemmat hampaat pitkäaikaisin tuloksin
  • Terveemmät valkoisemmat hampaat pitkäaikaisin tuloksin
  • Terveemmät valkoisemmat hampaat pitkäaikaisin tuloksin

Tuotanto lopetettu

Philips Sonicare DiamondCleanSonic-sähköhammasharja

HX9312/04

4.3
| (3246) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Terveemmät valkoisemmat hampaat pitkäaikaisin tuloksin
Laadukasta Philips Sonicare -valkaisutehoa tyylikkäimmässä sonic-sähköhammasharjassamme. Vaihda nyt Philips Sonicareen.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Hammaslääkäreiden eniten suosittelema Sonic-sähköhammasharjamerkki maailmanlaajuisesti1

Laadukkain valkaiseva Philips Sonicare -sonic-sähköhammasharja

Terveemmät valkoisemmat hampaat pitkäaikaisin tuloksin

  • 5 harjaustilaa

  • 2 harjaspäätä

  • Lasilaturi, kuljetuslaukku

  • Ruusukultainen malli

Valkoisempi hymy jopa yhdessä viikossa DiamondClean-harjaspäällä*

Valkoisempi hymy jopa yhdessä viikossa DiamondClean-harjaspäällä*

DiamondClean-harjaspää poistaa tummentumia hellästi mutta tehokkaasti. Harjaspään keskiosan tiheästi asetellut harjakset tekevät hymystäsi kaksi kertaa valkoisemman vain seitsemässä päivässä.*

Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Tiheät ja korkealaatuiset harjakset poistavat jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja.

Terveemmät ikenet jo kahdessa viikossa*

Terveemmät ikenet jo kahdessa viikossa*

DiamondClean-harjaspään optimaalinen puhdistusteho tekee ikenistäsi terveemmät jo kahdessa viikossa. Tavalliseen hammasharjaan* verrattuna se poistaa ienrajasta jopa 7 kertaa enemmän plakkia.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

  • Award image AWARD-961292

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

3246

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

18/08/2017

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Ihan ykkönen!

Olen yrittänyt käyttää muun merkkistä sähköhammasharjaa, mutta sen ääni on ollut todella häiritsevä. Joten käyttö jäi vähäiseksi. Nyt vaihdettuani tähän tuntuu, että kaksi minuuttia kuluu kuin siivillä ja hammaskivikin on vähentynyt.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DiamondClean HX9312/04 Sonic-sähköhammasharja

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DiamondClean HX9312/04 Sonic-sähköhammasharja

08/08/2017

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Paras

Tämä on paras ikinä ostamani sähköhammasharja, tätä en vaihda mihinkään toiseen. Hampaat ja itkenyt tuntuvat harjuksen jälkeen kuin olisivat olleet kokonaistaloudellisesti hieronnassa.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DiamondClean HX9372/04 Sonic-sähköhammasharja

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DiamondClean HX9372/04 Sonic-sähköhammasharja

02/06/2017

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Toimii!

Hampaani ovat puhtaammat kuin ikinä. Vanha sähköhammasharja oli kuin traktori - Philips kuin kilpamoottoripyörä.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DiamondClean HX9352/04 Sonic-sähköhammasharja

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DiamondClean HX9352/04 Sonic-sähköhammasharja

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024. 

  1. perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan perustilassa