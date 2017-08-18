2 vuoden takuu
UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean
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Tuotanto lopetettu
5 harjaustilaa
2 harjaspäätä
Lasilaturi
USB-matkalaturi
DiamondClean-harjaspää poistaa tummentumia hellästi mutta tehokkaasti. Harjaspään keskiosan tiheästi asetellut harjakset tekevät hymystäsi kaksi kertaa valkoisemman vain seitsemässä päivässä.*
Tiheät ja korkealaatuiset harjakset poistavat jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja.
DiamondClean-harjaspään optimaalinen puhdistusteho tekee ikenistäsi terveemmät jo kahdessa viikossa. Tavalliseen hammasharjaan* verrattuna se poistaa ienrajasta jopa 7 kertaa enemmän plakkia.
4.3
5:stä
3246
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
Maria
18/08/2017
Suomi
Vahvistettu ostaja
Ihan ykkönen!
Olen yrittänyt käyttää muun merkkistä sähköhammasharjaa, mutta sen ääni on ollut todella häiritsevä. Joten käyttö jäi vähäiseksi. Nyt vaihdettuani tähän tuntuu, että kaksi minuuttia kuluu kuin siivillä ja hammaskivikin on vähentynyt.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DiamondClean HX9312/04 Sonic-sähköhammasharja
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DiamondClean HX9312/04 Sonic-sähköhammasharja
Kibejoo
08/08/2017
Suomi
Vahvistettu ostaja
Paras
Tämä on paras ikinä ostamani sähköhammasharja, tätä en vaihda mihinkään toiseen. Hampaat ja itkenyt tuntuvat harjuksen jälkeen kuin olisivat olleet kokonaistaloudellisesti hieronnassa.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DiamondClean HX9372/04 Sonic-sähköhammasharja
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DiamondClean HX9372/04 Sonic-sähköhammasharja
PekkaR
02/06/2017
Suomi
Vahvistettu ostaja
Toimii!
Hampaani ovat puhtaammat kuin ikinä. Vanha sähköhammasharja oli kuin traktori - Philips kuin kilpamoottoripyörä.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DiamondClean HX9352/04 Sonic-sähköhammasharja
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DiamondClean HX9352/04 Sonic-sähköhammasharja
Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024.
perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan puhdistustilassa