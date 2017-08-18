Valkoisemmat hampaat. Valkoinen palkittu design.

Sähköhammasharja Philips Sonicare DiamondClean auttaa saamaan valkoisemmat hampaat vain yhdessä viikossa. Se poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja. Pitkulainen harjaspää ulottuu helposti suun takimmaiseenkin osaan. Mukana ainutlaatuinen lasinen laturi sekä hieno kuljetuslaukku ja USB-laturi. Kokeile 60 päivän ajan! <br>Philips Sonicare DiamondClean -sähköhammasharja on saanut Design Award (2012)- ja iF Design Award (2012) palkinnot.