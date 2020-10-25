2 vuoden takuu
Säilytä parranajokoneesi uudenveroisena
SmartClean-järjestelmän puhdistuskasetti puhdistaa, voitelee ja raikastaa parranajokoneesi kätevästi ja pitää sen uudenveroisena.
Tätä tuotetta
Puhdistuspatruuna
10,39 €
Shaver series 7000, 5000
Vaihtoajopäät
49,99 €
10,39 €
10,39 €
S9985/35R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9983/55
S9974/35
S9974/55
S9975/55
S9975/35R1
S9976/55
Kaksoispakkaus
Puhdistaa
Voitelee
Raikastaa
Kaksinkertainen suodatin puhdistaa koneesta ihokarvat, vaahdon ja geelin. Ainutlaatuinen kaksoissuodatin estää ihokarvoja tukkimasta ajopäitä ja varmistaa, että parranajokoneen suorituskyky pysyy erinomaisena.
Aktiivinen voitelujärjestelmä vähentää ajopäiden ja terien kitkaa ja kulumista sekä pidentää parranajokoneen käyttöikää.
DualFiltration-järjestelmä ja aktiivinen voitelu puhdistavat parranajokoneen kymmenen kertaa pelkkää vettä tehokkaammin.