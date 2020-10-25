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Puhdistuspatruuna

JC302/50

4.2

| (6) Arviot | 83% suosittelee tätä tuotetta

Säilytä parranajokoneesi uudenveroisena

SmartClean-järjestelmän puhdistuskasetti puhdistaa, voitelee ja raikastaa parranajokoneesi kätevästi ja pitää sen uudenveroisena.

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Tätä tuotetta

Puhdistuspatruuna

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Kaikkiin SmartClean-järjestelmiin

Säilytä parranajokoneesi uudenveroisena

  • Kaksoispakkaus

  • Puhdistaa

  • Voitelee

  • Raikastaa

Kaksinkertainen suodatin puhdistaa koneesta ihokarvat, vaahdon ja geelin

Kaksinkertainen suodatin puhdistaa koneesta ihokarvat, vaahdon ja geelin. Ainutlaatuinen kaksoissuodatin estää ihokarvoja tukkimasta ajopäitä ja varmistaa, että parranajokoneen suorituskyky pysyy erinomaisena.

Aktiivinen voitelu ehkäisee kitkaa ja terien kulumista

Aktiivinen voitelu ehkäisee kitkaa ja terien kulumista

Aktiivinen voitelujärjestelmä vähentää ajopäiden ja terien kitkaa ja kulumista sekä pidentää parranajokoneen käyttöikää.

Puhdistaa 10 kertaa paremmin kuin vesi

Puhdistaa 10 kertaa paremmin kuin vesi

DualFiltration-järjestelmä ja aktiivinen voitelu puhdistavat parranajokoneen kymmenen kertaa pelkkää vettä tehokkaammin.

Tekniset tiedot

Oppaat

Ainesosaluettelo - English (US)

  • PDF tiedosto, 145.6 kB
  • 29 January 2026

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