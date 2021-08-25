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Tuotanto lopetettu

Puhdistuspatruuna

JC305/50

4.1

| (30) Arviot | 82% suosittelee tätä tuotetta

Säilytä parranajokoneesi uudenveroisena

SmartClean-järjestelmän puhdistuskasetti puhdistaa, voitelee ja raikastaa parranajokoneesi kätevästi ja pitää sen uudenveroisena.

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  • 4+1 kappaleen pakkaus

  • Puhdistaa

  • Voitelee

  • Raikastaa

Kaksinkertainen suodatin puhdistaa koneesta ihokarvat, vaahdon ja geelin

Kaksinkertainen suodatin puhdistaa koneesta ihokarvat, vaahdon ja geelin. Ainutlaatuinen kaksoissuodatin estää ihokarvoja tukkimasta ajopäitä ja varmistaa, että parranajokoneen suorituskyky pysyy erinomaisena.

Aktiivinen voitelu ehkäisee kitkaa ja terien kulumista

Aktiivinen voitelu ehkäisee kitkaa ja terien kulumista

Aktiivinen voitelujärjestelmä vähentää ajopäiden ja terien kitkaa ja kulumista sekä pidentää parranajokoneen käyttöikää.

Puhdistaa 10 kertaa paremmin kuin vesi

Puhdistaa 10 kertaa paremmin kuin vesi

DualFiltration-järjestelmä ja aktiivinen voitelu puhdistavat parranajokoneen kymmenen kertaa pelkkää vettä tehokkaammin.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

30

Arviot

82%

suosittelee tätä tuotetta

2

25/08/2021

Nederland

Nederland

Philipsin työntekijä

Vahvistettu ostaja

Heerlijk fris en schoon scheerapparaat!

[Employee of philipsglobal] Iedere keer als ik mijn scheerapparaat met de schoonmaak vloeistof heb gereinigd, voelt deze als nieuw!. De Philips Schoonmaakcartridges (JC305/50) zijn makkelijk in het gebruik en recyclebaar. Prima aankoop!

Edut

Gemakkelijk te vervangen, slim verpakt (geen overdaad aan verpakkingsmateriaal).

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: JC305/50 Schoonmaakcartridge

Käyttöpäivä 2020-07-25

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: JC305/50 Schoonmaakcartridge

Käyttöpäivä 2020-07-25

09/06/2021

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Werkt Goed.

Ik kan er niet buiten gebruik het heel vaak lekker vris.

Edut

Heerlijk vris

Haitat

Slecht te kopen af en toe

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: JC305/50 Schoonmaakcartridge

Käyttöpäivä 2019-06-09

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: JC305/50 Schoonmaakcartridge

Käyttöpäivä 2019-06-09

20/04/2021

España

España

Vahvistettu ostaja

Fundamental para tu afeitadora como nueva.

Me parece una solución indispensable para que la afeitadora esté siempre como nueva, limpia y desinfectada. Me preocupa cuándo quedará descatalogado el producto pues no es fácil de encontrar.

Edut

Deja la afeitadora como nueva.

Haitat

Si Philips descatalogará esta solución.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: JC305/50 Cartucho de limpieza

Käyttöpäivä 2020-04-20

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: JC305/50 Cartucho de limpieza

Käyttöpäivä 2020-04-20

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