2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Säilytä parranajokoneesi uudenveroisena
SmartClean-järjestelmän puhdistuskasetti puhdistaa, voitelee ja raikastaa parranajokoneesi kätevästi ja pitää sen uudenveroisena.
S9985/35R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9983/55
S9974/35
S9974/55
S9975/55
S9975/35R1
S9976/55
4+1 kappaleen pakkaus
Puhdistaa
Voitelee
Raikastaa
Kaksinkertainen suodatin puhdistaa koneesta ihokarvat, vaahdon ja geelin. Ainutlaatuinen kaksoissuodatin estää ihokarvoja tukkimasta ajopäitä ja varmistaa, että parranajokoneen suorituskyky pysyy erinomaisena.
Aktiivinen voitelujärjestelmä vähentää ajopäiden ja terien kitkaa ja kulumista sekä pidentää parranajokoneen käyttöikää.
DualFiltration-järjestelmä ja aktiivinen voitelu puhdistavat parranajokoneen kymmenen kertaa pelkkää vettä tehokkaammin.
4.1
5:stä
30
Arviot
82%
suosittelee tätä tuotetta
Mart C
25/08/2021
Nederland
Philipsin työntekijä
Vahvistettu ostaja
Heerlijk fris en schoon scheerapparaat!
[Employee of philipsglobal] Iedere keer als ik mijn scheerapparaat met de schoonmaak vloeistof heb gereinigd, voelt deze als nieuw!. De Philips Schoonmaakcartridges (JC305/50) zijn makkelijk in het gebruik en recyclebaar. Prima aankoop!
Edut
Gemakkelijk te vervangen, slim verpakt (geen overdaad aan verpakkingsmateriaal).
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: JC305/50 Schoonmaakcartridge
Käyttöpäivä 2020-07-25
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: JC305/50 Schoonmaakcartridge
Käyttöpäivä 2020-07-25
Caravan 234
09/06/2021
Nederland
Vahvistettu ostaja
Werkt Goed.
Ik kan er niet buiten gebruik het heel vaak lekker vris.
Edut
Heerlijk vris
Haitat
Slecht te kopen af en toe
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: JC305/50 Schoonmaakcartridge
Käyttöpäivä 2019-06-09
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: JC305/50 Schoonmaakcartridge
Käyttöpäivä 2019-06-09
Bautyman
20/04/2021
España
Vahvistettu ostaja
Fundamental para tu afeitadora como nueva.
Me parece una solución indispensable para que la afeitadora esté siempre como nueva, limpia y desinfectada. Me preocupa cuándo quedará descatalogado el producto pues no es fácil de encontrar.
Edut
Deja la afeitadora como nueva.
Haitat
Si Philips descatalogará esta solución.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: JC305/50 Cartucho de limpieza
Käyttöpäivä 2020-04-20
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: JC305/50 Cartucho de limpieza
Käyttöpäivä 2020-04-20