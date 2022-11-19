2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Pro+-melunvaimennus
Luonnollinen, tasapainoinen ääni
Ensiluokkainen nahkainen muotoilu
38 tuntia toistoaikaa
Korvat peittävät langattomat kuulokkeet on suunniteltu ääntä ja materiaalia myöten sellaisiksi, että voit uppoutua täysin musiikkiin. Memory foamilla pehmustetut korvakupit mukautuvat napakasti pään kokoon ja muotoon. Kun otat kuulokkeet pois korvista, musiikki keskeytyy.
Kuulokkeilla on Hi-Res Audio -sertifiointi, ja niiden täydellisesti viritetyt elementit tuottavat kauniin tasapainoisen äänen, olipa ANC käytössä tai ei. Basso on napakka ja vaikuttava, mutta ei liian hallitseva. Keskialueen äänet soivat täyteläisinä ja tasaisina, ja diskanttiäänet kuuluvat yksityiskohtaisina.
Kuuntele sopivalla voimakkuudella missä sitten oletkin. Mukautuva melunvaimennus suodattaa yhdellä ulkoisella ja yhdellä sisäisellä mikrofonilla ympäristön äänet, jotta voit uppoutua rauhassa musiikkiin. Taustaäänitilassa kuulet halutessasi ympäristön äänet.
Palkinnot
3.6
5:stä
87
Arviot
Telhirion
19/11/2022
Sverige
Excellent!
The headphones is just fantastic! They sound amazing with whatever type of music you play. The build feels premium and the call sound is really nice to. Im just in love with them!
Edut
The sound and the build quality
Haitat
Would like a full fold.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Fidelio L3 Trådlösa over-ear-hörlurar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Fidelio L3 Trådlösa over-ear-hörlurar
BobIsYourUncle
14/09/2021
Norge
Excellent sound with bass
Surprised how good it sounds with bluetooth, no need for wire. And the bass is the best I've heard. Tip: In order to use Aptx HD for Android make sure you are in developer mode and choose codec before you pair your speaker (eventually delete pairing first). You cannot use the headphone app since it forces standard Aptx.
Edut
Bluetooth sound quality. Bass.
Haitat
None.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Fidelio L3 Trådløse hodetelefoner
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Fidelio L3 Trådløse hodetelefoner
JB2022
14/12/2022
United Kingdom
Osa myynninedistämistä
Such good headphones
I absolutely love these headphones! Firstly I love the style and they are so comfortable to wear. They come in a smart case which protects them in my backpack! They were super easy to connect to my phone and the noise cancelling is next level! I highly recommend
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Fidelio L3 Over-ear wireless headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Fidelio L3 Over-ear wireless headphones
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Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.