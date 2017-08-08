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Tuotanto lopetettu

LED Inspection lampsCBL50-konepeltivalo ja johto

LPL24X1

4

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Näe paremmin, työskentele tehokkaammin

Philipsin LED-konepeltivalon 900 lumenin valovirta takaa työskentelyalueen kattavan valaistuksen. Säädettävän teleskooppipidikkeen ansiosta LED-konepeltivalo valaisee moottorin pienimmätkin kolot.

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Ammattilaisvalo

Näe paremmin, työskentele tehokkaammin

  • Korkealaatuinen LED-valo

  • Erittäin suuri 900 lumenin valovirta

  • Teleskooppipidike ja koukut

  • Erittäin ohut muotoilu

Laaja valokeila: jopa 100°

Laaja valokeila: jopa 100°

Laajan 100 asteen valokeilan avulla voit keskittyä tiettyihin kohtiin ja saada aina tarvittavan määrän valoa.

Kestävä alumiinikotelo

Kestävä alumiinikotelo

Tukeva kotelo on suunniteltu haastaviin työskentelyolosuhteisiin ja on IK07-luokan mukainen.

Joustavan pidikkeen voi säätää 1,2–1,7 metriin

Joustavan pidikkeen voi säätää 1,2–1,7 metriin

Valo on helppo kiinnittää säädettävän pidikkeen ansiosta. Pituuden voi säätää 1,2–1,7 metriin, ja pehmeä suojus suojaa auton maalipintaa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
3
2
1

08/08/2017

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Gut

Philips LED-Motorhaubenlampe bietet eine starke Lichtleistung, stellt so die Ausleuchtung meiner gesamten Arbeitsumgebung da.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50

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