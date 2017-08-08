2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Näe paremmin, työskentele tehokkaammin
Philipsin LED-konepeltivalon 900 lumenin valovirta takaa työskentelyalueen kattavan valaistuksen. Säädettävän teleskooppipidikkeen ansiosta LED-konepeltivalo valaisee moottorin pienimmätkin kolot.
Korkealaatuinen LED-valo
Erittäin suuri 900 lumenin valovirta
Teleskooppipidike ja koukut
Erittäin ohut muotoilu
Laajan 100 asteen valokeilan avulla voit keskittyä tiettyihin kohtiin ja saada aina tarvittavan määrän valoa.
Tukeva kotelo on suunniteltu haastaviin työskentelyolosuhteisiin ja on IK07-luokan mukainen.
Valo on helppo kiinnittää säädettävän pidikkeen ansiosta. Pituuden voi säätää 1,2–1,7 metriin, ja pehmeä suojus suojaa auton maalipintaa.
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4.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
WB77
08/08/2017
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Gut
Philips LED-Motorhaubenlampe bietet eine starke Lichtleistung, stellt so die Ausleuchtung meiner gesamten Arbeitsumgebung da.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
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