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Tuotanto lopetettu

ProfessionalPenlight Premium Gen2

LPL28RECHX1

Näe paremmin, työskentele tehokkaammin

Philipsin Penlight Premium Gen2 -kynävalo on uskomattoman tehokas työvalon ja osoitinvalon yhdistelmä. Uudistettu alumiinikotelo on pöly- ja vesitiivis ja kestää kemiallisia liuottimia. Se on täydellinen ratkaisu kaikenlaisiin tarkastustöihin.

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Pienikokoinen, USB-ladattava LED-kynävalo

Näe paremmin, työskentele tehokkaammin

  • Korkealaatuinen LED-valo

  • 145 lumenia, 120 lumenin osoitin

  • kestävä alumiinikotelo

  • USB-lataus

Vankka iskunkestävyys, IK07

Vankka iskunkestävyys, IK07

Kestää kemiallisia liuottimia

Korjaamovalon kotelo kestää iskuja, vettä ja kemiallisia liuottimia.

Laaja valokeila: jopa 90°

”Philipsin Penlight Premium Gen2 -kynävalossa on jopa 90 asteen valokeila, joka valaisee suuren alueen. Tämä helpottaa nopeita tarkastustöitä merkittävästi.”

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