2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
LPL28RECHX1
Näe paremmin, työskentele tehokkaammin
Philipsin Penlight Premium Gen2 -kynävalo on uskomattoman tehokas työvalon ja osoitinvalon yhdistelmä. Uudistettu alumiinikotelo on pöly- ja vesitiivis ja kestää kemiallisia liuottimia. Se on täydellinen ratkaisu kaikenlaisiin tarkastustöihin.
Korkealaatuinen LED-valo
145 lumenia, 120 lumenin osoitin
kestävä alumiinikotelo
USB-lataus
Korjaamovalon kotelo kestää iskuja, vettä ja kemiallisia liuottimia.
”Philipsin Penlight Premium Gen2 -kynävalossa on jopa 90 asteen valokeila, joka valaisee suuren alueen. Tämä helpottaa nopeita tarkastustöitä merkittävästi.”
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