Näe paremmin, työskentele tehokkaammin

Philipsin Penlight Premium Gen2 -kynävalo on uskomattoman tehokas työvalon ja osoitinvalon yhdistelmä. Uudistettu alumiinikotelo on pöly- ja vesitiivis ja kestää kemiallisia liuottimia. Se on täydellinen ratkaisu kaikenlaisiin tarkastustöihin.