2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
LPL32X1
Näe paremmin, työskentele tehokkaammin
Philipsin erittäin pieni ladattava LED-työvalo sopii erinomaisesti nopeiden tarkastustöiden tekemiseen. 180 astetta kääntyvä laadukas LED-valo poistaa kaikki varjot. 360 astetta kääntyvä ripustuskoukku ja vahva magneetti jättävät kädet vapaiksi muita tehtäviä varten.
Korkealaatuinen LED-valo
Boost-tila 110 lm / Eco-tila 55 lm
Uusi 180°:n joustava muotoilu
Erittäin pieni ja taskukokoinen
RCH5-LED-työvaloa voidaan kääntää 180 astetta, joten pieninkään yksityiskohta ei jää huomaamatta.
Säädettävän ja sisäänvedettävän koukun avulla työvalo voidaan asettaa roikkumaan mistä tahansa, jolloin molemmat kädet jäävät vapaiksi.
Philipsin ammattikäyttöön tarkoitetut työvalot ovat tehokkaita LED-valoja, joiden voimakas valkoinen valo ja kirkas laaja valokeila karkottavat pimeyden. Valkoinen 6 500 K:n valo tarjoaa kirkkaimman mahdollisen näkyvyyden, minkä lisäksi sen valossa työskentely pitää pirteänä ja on miellyttävää silmille.
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