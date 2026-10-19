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Tuotanto lopetettu

LED Inspection lampsPieni ladattava RCH5-työvalo

LPL32X1

Näe paremmin, työskentele tehokkaammin

Philipsin erittäin pieni ladattava LED-työvalo sopii erinomaisesti nopeiden tarkastustöiden tekemiseen. 180 astetta kääntyvä laadukas LED-valo poistaa kaikki varjot. 360 astetta kääntyvä ripustuskoukku ja vahva magneetti jättävät kädet vapaiksi muita tehtäviä varten.

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Pieni ladattava LED-työvalo

Näe paremmin, työskentele tehokkaammin

  • Korkealaatuinen LED-valo

  • Boost-tila 110 lm / Eco-tila 55 lm

  • Uusi 180°:n joustava muotoilu

  • Erittäin pieni ja taskukokoinen

180° kääntyvä valo helpottaa työskentelyä

180° kääntyvä valo helpottaa työskentelyä

RCH5-LED-työvaloa voidaan kääntää 180 astetta, joten pieninkään yksityiskohta ei jää huomaamatta.

360° kääntyvä, sisäänvedettävä koukku

360° kääntyvä, sisäänvedettävä koukku

Säädettävän ja sisäänvedettävän koukun avulla työvalo voidaan asettaa roikkumaan mistä tahansa, jolloin molemmat kädet jäävät vapaiksi.

Yksityiskohdat näkyviin luonnollisen pehmeällä valolla

Philipsin ammattikäyttöön tarkoitetut työvalot ovat tehokkaita LED-valoja, joiden voimakas valkoinen valo ja kirkas laaja valokeila karkottavat pimeyden. Valkoinen 6 500 K:n valo tarjoaa kirkkaimman mahdollisen näkyvyyden, minkä lisäksi sen valossa työskentely pitää pirteänä ja on miellyttävää silmille.

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