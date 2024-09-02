Keskitetty teho − jopa 400 % kirkkaampi valo

Hallitse valoa tien päällä. Philipsin erittäin suorituskykyiset Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimot takaavat erinomaisen näkyvyyden ajon aikana, ja niiden huolellinen suunnittelu sytyttää intohimon ajamiseen. LED-valojen tarkan valinnan ja tuotekehityksen ansiosta polttimoiden valo on jopa 400 % kirkkaampaa halogeenipolttimoiden lakisääteisiin vähimmäisvaatimuksiin verrattuna. Polttimoiden optimaalinen spektri tuo liikennemerkit ja edessä olevan tien paremmin näkyviin, joten voit olla luottavaisin mielin tien päällä.