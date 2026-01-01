TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Yksi tuotekuva
  • 11012U92X2 Philipsin HIR2-LED-ajovalopolttimo Ultinon Pro9200
  • 11012U92X2 Philipsin HIR2-LED-ajovalopolttimo Ultinon Pro9200
  • Yksi tuotekuva
  • 11012U92X2 Philipsin HIR2-LED-ajovalopolttimo Ultinon Pro9200
  • 11012U92X2 Philipsin HIR2-LED-ajovalopolttimo Ultinon Pro9200

Ultinon Pro9200 HLLyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

LUM11012U92X2/10

11012U92X2

5

| (1) Arvio

Hallitse valoa, päihitä pimeys

Päihitä pimeys huippuunsa hiotulla, jälkiasennettavalla Philipsin Ultinon Pro9200 -LED-polttimolla. Uusimman LED-tekniikan ansiosta tämä markkinoiden pienikokoisimpiin kuuluva polttimo on nyt jopa 400 % kirkkaampi.

Näytä kaikki edut

Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

Hallitse valoa, päihitä pimeys

  • HIR2-LED-ajovalopolttimo

  • Jopa 400 % kirkkaampi valo

  • Laaja yhteensopivuus

  • Huippuluokan tyyli ja turvallisuus

  • Pakkauskoko: 2

Erittäin pienikokoinen muotoilu takaa laajan yhteensopivuuden

Erittäin pienikokoinen muotoilu takaa laajan yhteensopivuuden

Philipsin Ultinon Pro9200 LED -valikoimassa LED-tekniikka yhdistyy erittäin pienikokoiseen ulkomuotoon, minkä ansiosta polttimot sopivat kaikenlaisiin valaistusratkaisuihin. Jopa 30 % edeltäjäänsä pienempänä se voidaan asentaa vaivattomasti kapeimpiinkin ajovaloihin. Helppo jälkiasennus takaa moitteettoman toiminnan.

Keskitetty teho − jopa 400 % kirkkaampi valo

Keskitetty teho − jopa 400 % kirkkaampi valo

Hallitse valoa tien päällä. Philipsin erittäin suorituskykyiset Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimot takaavat erinomaisen näkyvyyden ajon aikana, ja niiden huolellinen suunnittelu sytyttää intohimon ajamiseen. LED-valojen tarkan valinnan ja tuotekehityksen ansiosta polttimoidemme valo on jopa 400 % kirkkaampaa halogeenipolttimoiden lakisääteisiin vähimmäisvaatimuksiin verrattuna. Polttimoiden optimaalinen spektri tuo liikennemerkit ja edessä olevan tien paremmin näkyviin, joten voit olla luottavaisin mielin tien päällä.

Kohdista valo juuri oikeaan kohtaan

Kohdista valo juuri oikeaan kohtaan

Aja turvallisesti ja tarkasti Philipsin Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimoiden kirkkaassa valossa. Philips Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimoiden LED-sirujen täydellisen asennon ansiosta valo kohdistuu tiellä juuri oikeaan paikkaan häikäisemättä vastaantulevaa liikennettä. Polttimoissamme hyödynnetään myös Philipsin SafeBeam-tekniikkaa, joka tuottaa ajokäyttöön parhaiten sopivan valokeilan ja häikäisemättömän valokuvion. Näin taataan optimaalinen näkyvyys ajon aikana.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

5.0

5:stä

1

Arvio

4
3
2
1

01/01/2026

Portugal

Portugal

Vahvistettu ostaja

Excelente luminosidade, com corte do bem definido.

Tamanho como uma normal lampada, boa dissipação térmica, bom recorte do limite do foco de luz. Excelente luminosidade comparado com as normais lampadas de halogênio!

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11012U92X2 Desempenho LED para automóveis inigualável

Käyttöpäivä 2024-12-01

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11012U92X2 Desempenho LED para automóveis inigualável

Käyttöpäivä 2024-12-01

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

  2. Ei ECE-tyyppihyväksytty, ei saa käyttää yleisillä teillä. Noudata oman maasi lakisääteisiä vaatimuksia.

  3. Philipsin Ultinon Pro9200 LED -sarjan polttimoilla on ostohetkellä kahden vuoden takuu, jota pidennetään maksutta kolmella vuodella, kun tuotteet rekisteröidään. Lue lisää takuukäytännöstä osoitteesta philips.com/auto-warranty. Philipsin takuu kattaa valmistusviat, ja se koskee ainoastaan tuotteiden kuluttajakäyttöä.