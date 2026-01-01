2 vuoden takuu
LUM11012U92X2/10
11012U92X2
Hallitse valoa, päihitä pimeys
Päihitä pimeys huippuunsa hiotulla, jälkiasennettavalla Philipsin Ultinon Pro9200 -LED-polttimolla. Uusimman LED-tekniikan ansiosta tämä markkinoiden pienikokoisimpiin kuuluva polttimo on nyt jopa 400 % kirkkaampi.
HIR2-LED-ajovalopolttimo
Jopa 400 % kirkkaampi valo
Laaja yhteensopivuus
Huippuluokan tyyli ja turvallisuus
Pakkauskoko: 2
Philipsin Ultinon Pro9200 LED -valikoimassa LED-tekniikka yhdistyy erittäin pienikokoiseen ulkomuotoon, minkä ansiosta polttimot sopivat kaikenlaisiin valaistusratkaisuihin. Jopa 30 % edeltäjäänsä pienempänä se voidaan asentaa vaivattomasti kapeimpiinkin ajovaloihin. Helppo jälkiasennus takaa moitteettoman toiminnan.
Hallitse valoa tien päällä. Philipsin erittäin suorituskykyiset Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimot takaavat erinomaisen näkyvyyden ajon aikana, ja niiden huolellinen suunnittelu sytyttää intohimon ajamiseen. LED-valojen tarkan valinnan ja tuotekehityksen ansiosta polttimoidemme valo on jopa 400 % kirkkaampaa halogeenipolttimoiden lakisääteisiin vähimmäisvaatimuksiin verrattuna. Polttimoiden optimaalinen spektri tuo liikennemerkit ja edessä olevan tien paremmin näkyviin, joten voit olla luottavaisin mielin tien päällä.
Aja turvallisesti ja tarkasti Philipsin Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimoiden kirkkaassa valossa. Philips Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimoiden LED-sirujen täydellisen asennon ansiosta valo kohdistuu tiellä juuri oikeaan paikkaan häikäisemättä vastaantulevaa liikennettä. Polttimoissamme hyödynnetään myös Philipsin SafeBeam-tekniikkaa, joka tuottaa ajokäyttöön parhaiten sopivan valokeilan ja häikäisemättömän valokuvion. Näin taataan optimaalinen näkyvyys ajon aikana.
Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä
5.0
5:stä
1
Arvio
Ravex
01/01/2026
Portugal
Vahvistettu ostaja
Excelente luminosidade, com corte do bem definido.
Tamanho como uma normal lampada, boa dissipação térmica, bom recorte do limite do foco de luz. Excelente luminosidade comparado com as normais lampadas de halogênio!
Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11012U92X2 Desempenho LED para automóveis inigualável
Käyttöpäivä 2024-12-01
Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11012U92X2 Desempenho LED para automóveis inigualável
Käyttöpäivä 2024-12-01
Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
Ei ECE-tyyppihyväksytty, ei saa käyttää yleisillä teillä. Noudata oman maasi lakisääteisiä vaatimuksia.
Philipsin Ultinon Pro9200 LED -sarjan polttimoilla on ostohetkellä kahden vuoden takuu, jota pidennetään maksutta kolmella vuodella, kun tuotteet rekisteröidään. Lue lisää takuukäytännöstä osoitteesta philips.com/auto-warranty. Philipsin takuu kattaa valmistusviat, ja se koskee ainoastaan tuotteiden kuluttajakäyttöä.