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  • Yksi tuotekuva
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta: EMEA 11022X2 Philips tyypin V sovitinrengas
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta: EMEA 11022X2 Philips tyypin V sovitinrengas

Accessories for LED upgradeTyypin V sovitinrenkaat

LUM11022X2/10

11022X2

LUM11022X2

Täydellinen sopivuus ja helppo asennus

LED-ajovalopolttimoiden turvallinen asennus ajoneuvoon saattaa vaatia mallikohtaisia sovittimia. Philipsin sovitinrenkailla voit kiinnittää H7-LED-polttimot tukevasti niitä tarvitseviin ajoneuvoihin.

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H7- ja H7-LED-ajovalopolttimoiden sujuva asennus

Täydellinen sopivuus ja helppo asennus

  • Tyypin V sovitinrenkaat

  • Pakkauskoko: 2 sovitinrengasta

  • H7- ja H7-LED-ajovalopolttimoihin

  • Koskee 12 V:n moottoripyöriä

Löydä ajoneuvoosi sopiva sovitinrengas

Philipsin H7- ja H7-LED*-ajovalopolttimot sopivat useimpiin ajoneuvomalleihin, mutta jotkin mallit saattavat vaatia sovitinrenkaita turvallisen asennuksen varmistamiseksi. Katso tarvitsetko moottoripyörääsi erillisiä sovitinrenkaita tutustumalla Philipsin yhteensopivuusluetteloon**.

helppo asentaa

Philipsin LED-sovitinrenkaat ovat helppoja asentaa, ja niiden avulla voidaan tarvittaessa varmistaa H7-LED-polttimoiden täydellinen istuvuus sekä turvallinen kiinnitys. Lue lisää sovitinrenkaidemme asennuksesta Philipsin tukisivuilta*** löytyvästä käyttöoppaasta.

Kestävä materiaali takaa pitkäaikaisen tehon

Philipsin LED-sovitinrenkaat on valmistettu materiaaleista, jotka kestävät ajoneuvokäytön fyysistä kuormitusta ja lämpörasitusta. Ne on testattu vaativissa olosuhteissa, joten voit nauttia Philipsin H7- ja H7-LED*-ajovalopolttimoiden ainutlaatuisesta suorituskyvystä vuosien ajan.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.

  2. Saatavilla osoitteessa Philips.com/LEDcompatibility-check. Huomioi, että Philipsin Ultinon Pro6000 -sarjan hyväksyntä tieliikennekäyttöön on voimassa vain silloin, kun tuote on asennettu alkuperäisten Philips-lisävarusteiden kanssa. Lisätietoja on osoitteessa Philips.com/roadlegalLED

  3. Lisätietoja: Philips.com/AutomotiveSupport