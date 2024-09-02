2 vuoden takuu
LUM11023X2/10
11023X2
LUM11023X2
Täydellinen sopivuus ja helppo asennus
LED-ajovalopolttimoiden turvallinen asennus ajoneuvoon saattaa vaatia mallikohtaisia sovittimia. Philipsin sovitinrenkailla voit kiinnittää H7-LED-polttimot tukevasti niitä tarvitseviin ajoneuvoihin.
Tyypin L sovitinrenkaat
Pakkauskoko: 2 sovitinrengasta
H7- ja H7-LED-ajovalopolttimoihin
Koskee 24 V:n ajoneuvoja
Philipsin H7- ja H7-LED*-ajovalopolttimot sopivat useimpiin ajoneuvomalleihin, mutta jotkin mallit saattavat vaatia sovitinrenkaita turvallisen asennuksen varmistamiseksi. Katso tarvitsetko kuorma-autoosi erillisiä sovitinrenkaita tutustumalla Philipsin yhteensopivuusluetteloon**.
Philipsin LED-sovitinrenkaat ovat helppoja asentaa, ja niiden avulla voidaan tarvittaessa varmistaa H7-LED-polttimoiden täydellinen istuvuus sekä turvallinen kiinnitys. Lue lisää sovitinrenkaidemme asennuksesta Philipsin tukisivuilta*** löytyvästä käyttöoppaasta.
Philipsin LED-sovitinrenkaat on valmistettu materiaaleista, jotka kestävät ajoneuvokäytön fyysistä kuormitusta ja lämpörasitusta. Ne on testattu vaativissa olosuhteissa, joten voit nauttia Philipsin H7- ja H7-LED*-ajovalopolttimoiden ainutlaatuisesta suorituskyvystä vuosien ajan.
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Arviot
Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.
Saatavilla osoitteessa Philips.com/LEDcompatibility-check. Huomioi, että Philipsin Ultinon Pro6000 -sarjan hyväksyntä tieliikennekäyttöön on voimassa vain silloin, kun tuote on asennettu alkuperäisten Philips-lisävarusteiden kanssa. Lisätietoja on osoitteessa Philips.com/roadlegalLED
Lisätietoja: Philips.com/AutomotiveSupport