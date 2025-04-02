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  • Valitse tyyliisi sopivat värit
  • Valitse tyyliisi sopivat värit
  • Valitse tyyliisi sopivat värit
  • Valitse tyyliisi sopivat värit

Car lightsH1-LED-ajovalopolttimo

11258U2510C2

11258U2510C2

3.8
| (256) Arviot
Valitse tyyliisi sopivat värit
Vaihda autoosi Philipsin Ultinon Classic -LED-ajovalopolttimot, niin pääset nauttimaan klassisten halogeenipolttimoiden lämpimästä valosta ja LED-valojen tehosta! Näiden helposti asennettavien polttimoiden ansiosta saat LED-valot vaivatta käyttöösi!*
Näytä kaikki edut

Klassiset lämpimän valkoiset LED-polttimot

Valitse tyyliisi sopivat värit

  • Polttimotyyppi: H1

  • Suoraan asennettava LED-polttimo

  • kompakti muotoilu

  • Viileä valkoinen valo 6 000 K

  • Polttimoiden lukumäärä: 2

Nauti klassisesta 3 500 K:n valosta

Nauti klassisesta 3 500 K:n valosta

Päivitä ajovalosi tyylistä tinkimättä! Philipsin Ultinon Classic -LED-polttimoiden valkoinen valo on muihin halogeeniajovaloihin verrattuna elegantti ja lämmin, mikä antaa autollesi ajattoman ilmeen. Voit sovittaa polttimoiden värin muihin etuvaloihisi ja hyötyä samalla kirkkaammista LED-polttimoista. Koe klassisen tyylin ja modernin tekniikan täydellinen yhdistelmä.

Suurempi kirkkaus takaa hyvän näkyvyyden**

Suurempi kirkkaus takaa hyvän näkyvyyden**

Pienikokoisten Philipsin Ultinon Classic -LED-yleispolttimoiden valoteho on parempi kuin halogeenipolttimoiden. LED-tekniikan uusimpien innovaatioiden ansiosta ne tuottavat saman valovirran kuin tavalliset ECE-halogeenipolttimot, mutta parantavat valotehoa huomattavasti** ja kuluttavat vähemmän energiaa. Philipsin Ultinon Classic -LED-polttimot parantavat kuljettajan näkyvyyttä tiehen, jolloin esteet on helpompi havaita ja ajoturvallisuus paranee.

Plug-and-play-asennus

Plug-and-play-asennus

Philipsin Ultinon Classic -LED-polttimot on niin nopea ja helppo asentaa, että niiden jälkiasennus on lastenleikkiä. Yhteensopivuustarkistuksia tai sovitinrenkaita ei tarvita, sillä Philipsin Ultinon Classic -LED-polttimoiden runko on erittäin pienikokoinen ja niissä on integroitu, IEC 60061 -standardin mukainen kanta. Suoraan asennettava malli mahtuu samaan tilaan kuin halogeenipolttimot, joten asennus ahtaisiin tiloihin on vaivatonta. Polttimot on helppo asentaa ja ne sopivat useimpiin ajoneuvomalleihin*.

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Arviot

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3.8

5:stä

256

Arviot

02/04/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Asiallinen ja tehokas h7 led

Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

01/12/2016

Suomi

Suomi

Todella tehokkaat

Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

28/01/2026

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Ei hyväksytty ECE-säännön 37 mukaan. Vain maastokäyttöön.

  2. Lakisääteisiin vähimmäisvaatimuksiin verrattuna. Koskee H4- ja H7-polttimoita. Voi vaihdella auton mallin ja polttimotyypin mukaan.

  3. 2 vuoden takuu. Katso lisätietoja takuukäytännöstä osoitteessa philips.com/auto-warranty. Philipsin takuu kattaa valmistusviat, ja se koskee ainoastaan tuotteiden yksityiskäyttöä.