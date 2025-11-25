Erittäin pienikokoinen muotoilu takaa laajan yhteensopivuuden

Uusin tekniikkamme on helppo asentaa. Philips Ultinon Pro9200 LED -valikoimassa LED-tekniikka yhdistyy erittäin pienikokoiseen ulkomuotoon, minkä ansiosta polttimot sopivat kaikenlaisiin valaistusratkaisuihin. Uuden sukupolven H4-polttimot on uudistettu kokonaan, niistä on poistettu vanha ja kookas jäähdytyselementti ja niiden muotoilu jäljittelee halogeenipolttimoa. Polttimot on nopea ja helppo asentaa kapeimpiinkin ajovaloihin, mikä tarjoaa kuljettajalle moitteettoman toiminnan.