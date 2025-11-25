2 vuoden takuu
LUM11342U92X2/10
11342U92X2
Hallitse valoa, päihitä pimeys
Päihitä pimeys huippuunsa hiotulla, jälkiasennettavalla Philipsin Ultinon Pro9200 -LED-polttimolla. Uusimman LED-tekniikan ansiosta tämä markkinoiden pienikokoisimpiin kuuluva polttimo on nyt jopa 400 % kirkkaampi.
H4-LED-ajovalopolttimo
Jopa 400 % kirkkaampi valo
Laaja yhteensopivuus
Huippuluokan tyyli ja turvallisuus
Pakkauskoko: 2
Uusin tekniikkamme on helppo asentaa. Philips Ultinon Pro9200 LED -valikoimassa LED-tekniikka yhdistyy erittäin pienikokoiseen ulkomuotoon, minkä ansiosta polttimot sopivat kaikenlaisiin valaistusratkaisuihin. Uuden sukupolven H4-polttimot on uudistettu kokonaan, niistä on poistettu vanha ja kookas jäähdytyselementti ja niiden muotoilu jäljittelee halogeenipolttimoa. Polttimot on nopea ja helppo asentaa kapeimpiinkin ajovaloihin, mikä tarjoaa kuljettajalle moitteettoman toiminnan.
Uuden sukupolven Ultinon Pro9200 H4 -polttimoissa on uusi lämmönhajautusjärjestelmä, joka ohjaa ilmaa polttimon kannasta sen etuosaan. Koska ilmavirta lämmittää ajovalon diffuusoria, jää sulaa ajovalosta automaattisesti ankarina talvikuukausina. Tuloksena on erinomaista ajomukavuutta kaikkina vuodenaikoina.
Hallitse valoa tien päällä. Philipsin erittäin suorituskykyiset Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimot takaavat erinomaisen näkyvyyden ajon aikana, ja niiden huolellinen suunnittelu sytyttää intohimon ajamiseen kaikissa olosuhteissa. LED-valojen tarkan valinnan ja tuotekehityksen ansiosta polttimoiden valo on jopa 400 % kirkkaampaa halogeenipolttimoiden lakisääteisiin vähimmäisvaatimuksiin verrattuna. Polttimoiden optimaalinen spektri tuo liikennemerkit ja edessä olevan tien paremmin näkyviin, joten voit olla luottavaisin mielin tien päällä.
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1.0
5:stä
1
Arvio
locke 07
25/11/2025
Österreich
Vahvistettu ostaja
schlechter service
Die LED leuchtet sehr gut aus und ist eine Verbesserung zur H4 Halogen Variante. Nur ist eine von zwei LED schon nach kurzer Zeit 6 Wochen und ca. 350 km schon defekt. Die Reklamation ist echt schwierig
Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11342U92X2 Unvergleichliche LED-Lichtleistung für Fahrzeuge
Käyttöpäivä 2024-10-25
Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11342U92X2 Unvergleichliche LED-Lichtleistung für Fahrzeuge
Käyttöpäivä 2024-10-25
Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
Ei ECE-tyyppihyväksytty, ei saa käyttää yleisillä teillä. Noudata oman maasi lakisääteisiä vaatimuksia.
Philipsin Ultinon Pro9200 LED -sarjan polttimoilla on ostohetkellä kahden vuoden takuu, jota pidennetään maksutta kolmella vuodella, kun tuotteet rekisteröidään. Lue lisää takuukäytännöstä osoitteesta philips.com/auto-warranty. Philipsin takuu kattaa valmistusviat, ja se koskee ainoastaan tuotteiden kuluttajakäyttöä.