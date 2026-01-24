2 vuoden takuu
LUM11362U92X2/10
11362U92X2
Hallitse valoa, päihitä pimeys
Päihitä pimeys huippuunsa hiotulla, jälkiasennettavalla Philipsin Ultinon Pro9200 -LED-polttimolla. Uusimman LED-tekniikan ansiosta tämä markkinoiden pienikokoisimpiin kuuluva polttimo on nyt jopa 400 % kirkkaampi.
H9/H11-LED-ajovalopolttimo
Jopa 400 % kirkkaampi valo
Laaja yhteensopivuus
Huippuluokan tyyli ja turvallisuus
Pakkauskoko: 2
Philipsin Ultinon Pro9200 LED -valikoimassa LED-tekniikka yhdistyy erittäin pienikokoiseen ulkomuotoon, minkä ansiosta polttimot sopivat kaikenlaisiin valaistusratkaisuihin. Jopa 30 % edeltäjäänsä pienempänä se voidaan asentaa vaivattomasti kapeimpiinkin ajovaloihin. Helppo jälkiasennus takaa moitteettoman toiminnan.
Hallitse valoa tien päällä. Philipsin erittäin suorituskykyiset Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimot takaavat erinomaisen näkyvyyden ajon aikana, ja niiden huolellinen suunnittelu sytyttää intohimon ajamiseen. LED-valojen tarkan valinnan ja tuotekehityksen ansiosta polttimoiden valo on jopa 400 % kirkkaampaa halogeenipolttimoiden lakisääteisiin vähimmäisvaatimuksiin verrattuna. Polttimoiden optimaalinen spektri tuo liikennemerkit ja edessä olevan tien paremmin näkyviin, joten voit olla luottavaisin mielin tien päällä.
Aja turvallisesti ja tarkasti Philipsin Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimoiden kirkkaassa valossa. Philips Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimoiden LED-sirujen täydellisen asennon ansiosta valo kohdistuu tiellä juuri oikeaan paikkaan häikäisemättä vastaantulevaa liikennettä. Polttimoissamme hyödynnetään myös Philipsin SafeBeam-tekniikkaa, joka tuottaa ajokäyttöön parhaiten sopivan valokeilan ja häikäisemättömän valokuvion. Näin taataan optimaalinen näkyvyys ajon aikana.
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5.0
5:stä
1
Arvio
Simboc2004
24/01/2026
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
A brilliant upgrade!
These bulbs are awesome! The best upgrade I have made to my car
Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11362U92X2 Unrivalled LED automotive performance
Käyttöpäivä 2025-12-24
Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11362U92X2 Unrivalled LED automotive performance
Käyttöpäivä 2025-12-24
Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
Ei ECE-tyyppihyväksytty, ei saa käyttää yleisillä teillä. Noudata oman maasi lakisääteisiä vaatimuksia.
Philipsin Ultinon Pro9200 LED -sarjan polttimoilla on ostohetkellä kahden vuoden takuu, jota pidennetään maksutta kolmella vuodella, kun tuotteet rekisteröidään. Lue lisää takuukäytännöstä osoitteesta philips.com/auto-warranty. Philipsin takuu kattaa valmistusviat, ja se koskee ainoastaan tuotteiden kuluttajakäyttöä.