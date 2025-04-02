Plug-and-play-asennus

Philipsin Ultinon Classic -LED-polttimot on niin nopea ja helppo asentaa, että niiden jälkiasennus on lastenleikkiä. Yhteensopivuustarkistuksia tai sovitinrenkaita ei tarvita, sillä Philipsin Ultinon Classic -LED-polttimoiden runko on erittäin pienikokoinen, ja niissä on integroitu, IEC 60061 -standardin mukainen kanta. Suoraan asennettava malli mahtuu samaan tilaan kuin halogeenipolttimot, joten asennus ahtaisiin tiloihin on helppoa. Polttimot on helppo asentaa ja ne sopivat useimpiin ajoneuvomalleihin*.